SCHLEIN (PD) * MINACCE: «SOLIDARIETÀ A GUALTIERI, COMUNITÀ DEM AL SUO FIANCO PER IL CAMBIAMENTO»

16.27 - lunedì 13 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Schlein: solidarietà a Gualtieri, comunità dem al suo fianco per il cambiamento. “Siamo al fianco di Roberto Gualtieri, minacciato oggi dopo aver presentato il progetto di rigenerazione urbana a Tor Bella Monaca. Sono con lui, e con me tutta la comunità dem, e lo sosteniamo per il grande lavoro che sta facendo nelle periferie. Nessuna minaccia e nessuna intimidazione potranno fermare il suo e il nostro impegno per Roma”.

Così in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein.