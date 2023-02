CONSIGLIO PAT * SECONDA COMMISSIONE: « INCENTIVI ALLE IMPRESE, AL VIA IL DIALOGO TRA SPINELLI ED OLIVI »

11.04 - lunedì 6 febbraio 2023

Seconda commissione, via al dialogo tra Spinelli e Olivi sui ddl sugli incentivi alle imprese. In Seconda commissione, presieduta da Luca Guglielmi (Fassa), si è aperto il confronto tra l’assessore Spinelli e il consigliere del Pd Alessandro Olivi sul tema di riforma del sistema degli incentivi alle imprese. In discussione ci sono i due disegni di legge il n. 164 “interventi di sostegno al sistema economico trentino” dell’assessore e il n. 52 di Olivi. Un testo del 2020 che, nella sua prima stesura, aveva come obiettivo l’introduzione di ulteriori misure per fronteggiare le conseguenze economiche del Covid.

Con una serie di emendamenti recenti, l’esponente dem haintrodotto nel suo ddl, per avere accesso ai contributi Pat, l’obbligo da parte delle aziende del rispetto dei contratti nazionali di lavoro sottoscritti dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale. Tema sul quale, ha ricordato in apertura di seduta Spinelli, nelle audizioni le categorie economiche hanno mostrato interesse così come su altri aspetti del ddl Olivi. Da qui la proposta dell’assessore di aprire un confronto per arrivare a un testo strutturato e completo, anche se ciò dovesse comportare tempi più lunghi. Ma l’esponente dem ha affermato che il dialogo dovrà sfociare in un disegno di legge, se non unificato, comunque più ampio. Insomma, non si accontenterà, vista l’importanza della materia, di un semplice emendamento al ddl Spinelli.

All’ordine del giorno della Seconda commissione c’è anche il ddl n. 124 di Giorgio Leonardi (FI) che riguarda il passaggio generazionale delle imprese.