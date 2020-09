PATT * ELEZIONI 2020: « TRENTO SEMPRE PIù EUROPEA, L’EURODEPUTATO DORFMANN A SOSTEGNO DEL CANDIDATO SINDACO IANESELLI »

PATT: “Trento sempre più europea. L’eurodeputato Dorfmann a sostegno del PATT e del candidato sindaco Ianeselli”.

Nella giornata di ieri, a Trento, l’Europarlamentare Herbert Dorfmann a sostegno della lista PATT e del candidato sindaco Franco Ianeselli ha voluto sottolineare l’importanza strategica della città di Trento nel contesto europeo. Trento città d’Europa; un ponte tra la cultura italiana e mitteleuropea.

L’incontro con Herbert Dorfmann doveva essere un momento di confronto con i candidati del PATT cittadino, ma è stato molto di più. È stato un momento importante in cui si è rimarcato l’importante collegamento che Trento deve mantenere con la realtà Europea e soprattutto un momento per riaffermare quanto il PATT sia profondamente europeista.

“In questi giorni di campagna elettorale – afferma il segretario politico del PATT Simone Marchiori – stiamo assistendo alla sfilata di certi politici nazionali che stanno usando la nostra bella città come una vetrina politica, senza interessarsi veramente al suo futuro. In particolare abbiamo visto coloro che credono che per ripartire sia necessario chiudersi nei propri confini anziché collaborare per rendere l’Europa sempre più efficiente e vicina ai cittadini. Questo non fa che rimarcare la differenza tra noi e gli altri partiti. Noi autonomisti vogliamo sottolineare il nostro essere europeisti. Trento è stata la città del Concilio proprio per la sua centralità, il suo essere cerniera tra diverse realtà e culture, tra la Mitteleuropa e il Mediterraneo. Un ruolo che può e deve valorizzare in chiave moderna in chiave economica e culturale. Ecco oggi, insieme a Dorfmann vogliamo proprio sottolineare questo. Trento è e deve essere una città Europea che fa della collaborazione con le altre realtà europee un punto di forza e che, soprattutto, non si chiude in sé stessa alzando muri ideologici”.

“Ma c’è un altro aspetto importante – ha affermato Marchiori – che rende simbolico l’incontro di oggi: l’alleanza SiamoTrento, grazie alla presenza del PATT, alleato storico della SVP, è l’unica che può garantire una Trento che in futuro non resta isolata ma collabora con tutte le realtà regionali, a partire da Bolzano”.

Il candidato sindaco, Franco Inaselli ha voluto ringraziare Dorfmann per il suo impegno nel sostenere l’agricoltura e ha voluto sottolineare la vocazione agricola della città di Trento. Ianeselli nel suo intervento ha parlato del fatto di essere europei, non a parole, ma costruendo ponti e collaborazioni. Ha rimarcato soprattutto il suo impegno, in caso di elezione, a rafforzare la collaborazione con gli altri due capoluoghi dell’Euregio: Bolzano e Innsbruck.

Soddisfatto l’Eurodeputato Herbert Dorfmann: “Sono qui oggi per rimarcare la vicinanza e il rapporto d’amicizia che mi lega al Trentino e al Partito Autonomista. Con il Patt ho avuto modo di affrontare numerose campagne elettorali, ma non solo. Numerosi sono stati anche i momenti in cui abbiamo avuto la possibilità di discutere e collaborare per il futuro della nostra terra. E questo è il momento per rinsaldare ancora di più il legame con l’Europa: una sfida che possiamo e dobbiamo vincere assieme.

L’Europa, durante la pandemia, dopo un primo momento in cui sono prevalsi gli interessi nazionali, ha dimostrato di essere vicina a tutti i suoi cittadini e territori. A Bruxelles stiamo ragionando su moltissimi temi che riguardano la vita dei cittadini: dall’agricoltura, alla ricerca, alle risorse per la ripartenza. Mi rendo conto che l’Europa può essere vista come lontana dalle tematiche di una campagna elettorale per le elezioni comunali, ma vi assicuro che ci sono tantissime opportunità da cogliere, sopratutto in questo momento, messe in campo dall’Europa. E qui, oggi, vedo una squadra che può riuscire in questo fondamentale intento. Auguro al PATT e al candidato sindaco Ianeselli di poter diventare il riferimento per chi crede nello sviluppo della città di Trento.”