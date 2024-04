PATT – ROVERETO (TN) * REPLICA AL PD: TRENTINI E MASERA, « FA SORRIDERE IL RIFERIMENTO POLITICO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DESTRA, FARNETICAZIONI PRIVE DI FONDAMENTO »

19.10 - sabato 27 aprile 2024

Riferimento alle dichiarazioni di aspiranti stregoni improvvisati. Fa sorridere il riferimento politico espresso dal PD nei confronti del centro destra “aspiranti stregoni improvvisati, gente senza esperienza…” Il PD non rinuncia mai a questo tipo di tattica e inventa fandonie! Quando scarseggiano i contenuti, l’unica strategia rimasta loro è quella di denigrare le persone invece di affrontare le questioni con argomenti validi e fondanti. Farneticazioni prive di fondamento! È un peccato che non tutti condividano l’importanza di una competizione politica corretta, basata sul merito e sul confronto costruttivo, anche da chi la pensa diversamente. Tuttavia, come PATT Sezione di Rovereto, risulta difficile discutere e farsi quindi trascinare al loro livello. Preferiamo mantenere la nostra integrità e continuare il nostro percorso politico a testa alta, proponendo alla città un autentico Cambiamento! Siamo consapevoli che la nostra comunità merita un dibattito politico di qualità, basato su proposte concrete, e ci impegniamo a offrire esattamente questo!

Michele Trentini segretario politico del PATT di Rovereto

Federico Masera Presidente del PATT di Rovereto