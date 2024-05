CONSIGLIO PAT * CONFERENZA CAPIGRUPPO: « AGGIORNAMENTO STATUTO AUTONOMIA E DDL DI GIUNTA SU APPALTI VVF »

17.59 - giovedì 9 maggio 2024

I LAVORI IN CORSO A ROMA PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI STATUTI DI AUTONOMIA

E’ in pieno svolgimento – con una serie di tavoli tecnici, pressoché settimanali da un mese a questa parte – il lavoro di dirigenti pubblici e giuristi attorno al testo che dovrebbe diventare disegno di legge costituzionale per l’aggiornamento degli Statuti speciali. Il presidente della Provincia Autonoma nel primo pomeriggio di oggi ha illustrato alla Conferenza dei capigruppo consiliari – come richiesto in aula da un consigliere dem – gli esiti e i significati dell’ultima riunione, ieri a Roma, cui hanno partecipato per il Trentino la dirigente generale del Dipartimento Affari generali Pat, Valeria Placidi, e il dirigente avvocato Alberto Pace.

Al tavolo del Ministero degli Affari regionali, la Conferenza delle Regioni si presenta supportata dalla professoressa Daria de Pretis, già giudice costituzionale. Il presidente Pat ha spiegato ai capigruppo che in una prima fase si intende lavorare attorno a norme che potrebbero riguardare tutte le Regioni a Statuto speciale, meglio delineando le loro competenze legislative e amministrative.

Seguirà una seconda fase in cui invece il ministro degli Affari regionali si confronterà in tavoli bilaterali con le richieste di modifica dei singoli e diversi Statuti. Tutto dovrebbe confluire infine in un ddl unico. Potrebbe accadere che prima della sua adozione finale in Consiglio dei Ministri, il testo stesso venga illustrato e dibattuto nelle aule dei Consigli regionali e delle Province Autonome. Tra i temi oggetto dei tavoli tecnici (il prossimo il 15 maggio) ci sono anche le procedure e gli effetti delle norme di attuazione degli Statuti e le modalità per dare corso alla cosiddetta clausola di maggior favore introdotta nel 2001 con la riforma del Titolo V della Costituzione, per garantire l’estensione dell’Autonomia delle Speciali in rapporto alle nuove competenze riconosciute alle Regioni ordinarie.

IL DISEGNO DI LEGGE DI GIUNTA SUGLI APPALTI PER I VIGILI DEL FUOCO

Il presidente Pat ha anche ragguagliato i capigruppo consiliari sul disegno di legge provinciale che la Giunta ha già preadottato e che domani approverà a valle del parere del Consiglio delle Autonomie locali. L’obiettivo condiviso dai capigruppo è quello di discutere e votare il ddl nella tornata d’aula d’inizio giugno.

Si va ad intervenire sulla l.p. 26/1988 e sulla l.p. 9/2011, con lo scopo di semplificare le procedure per le forniture di beni e servizi dei 230 Corpi di vigili del fuoco volontari. Si farà leva su una deroga già prevista da legge nazionale rispetto a norme del Codice degli appalti, che rendono particolarmente complesso e oneroso procedere con gli affidi per le realtà dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni.