PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS: « ISTITUITO IL “TAVOLO COVID NEL MONDO DEL LAVORO IN TRENTINO”, 14 IN TOTALE I RAPPRESENTANTI »

Istituito il “Tavolo Covid nel mondo del lavoro in provincia di Trento”. Oggi la decisione della Giunta, 14 i componenti, non sono previsti oneri e indennità.

Via libera al “Tavolo Covid nel mondo del lavoro in provincia di Trento”, organismo consultivo che ha la funzione di cabina di regia, sede di ascolto, confronto e consultazione rispetto alle migliori strategie e azioni di prevenzione sul lavoro nonché ambito di consultazione sui protocolli anticontagio.

Lo ha stabilito oggi la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana, che spiega: “Con l’attuale crisi sanitaria, sociale ed economica dovuta al Covid si ritiene indispensabile sostenere e coadiuvare lavoratori e imprese garantendo informazioni chiare e dettagliate sulla prevenzione dal rischio di contagio negli ambienti di lavoro e procedure definite per quanto riguarda la gestione dei casi positivi, nonché per l’aggiornamento continuo dal punto di vista tecnico, preventivo, sanitario ed epidemiologico”.

14 in totale i rappresentanti del Tavolo, non sono previsti oneri aggiuntivi a carico della Provincia per il suo funzionamento e nemmeno indennità o rimborsi spese per i componenti.

I componenti del Tavolo sono suddivisi in questo modo:

6 rappresentanti delle categorie economiche;

3 rappresentanti delle confederazioni sindacali;

2 rappresentanti del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitaria;

3 rappresentanti dei Dipartimenti provinciali Protezione Civile, Salute e politiche sociali, Lavoro e sviluppo economico

1 eventuale rappresentante provinciale del Dipartimento di volta in volta coinvolto (nel caso in cui il tema trattato riguardi competenze di dipartimenti non già rappresentati).

Il Tavolo ha come compiti quelli di raccogliere e sistematizzare le richieste, le segnalazioni e le criticità emergenti dal mondo del lavoro; interpellare e confrontarsi con i soggetti competenti ed infine formulare e condividere le proposte risolutive, compreso i vademecum di sui temi maggiormente rilevanti; aggiornare i soggetti del mondo del lavoro sulla situazione epidemiologica, sulle novità tecnico-scientifiche e sulle misure di prevenzione; è inoltre sede di confronto su questioni che si ritengono rilevanti in tema Covid – SSL.

Il Tavolo viene coinvolto a livello di consultazione in merito ai protocolli anticontagio settoriali predisposti o aggiornati dalla Provincia e dall’APSS, con la facoltà di proporre modifiche ed integrazioni sulle quali deciderà la Presidenza in sede di emanazione delle relative Ordinanze.

Questo organismo in sostanza intende assistere imprese e lavoratori nella giusta e migliore interpretazione della normativa di sicurezza, compatibilmente con le Ordinanze del Presidente della Provincia e con i DPCM che hanno previsto limitazioni alle attività lavorative per prevenire il contagio. Obiettivo intensificare l’interlocuzione fra le diversi parti pubbliche e private, rendere coerenti ed omogenei i diversi protocolli anticontagio che sono stati condivisi a livello istituzionale, datoriale e sociale, nonché porsi come spazio di confronto, di informazione ed aggiornamento.