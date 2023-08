PAT * STRUTTURE ALPINISTICHE: « NUOVE RISORSE PER 1,5 MILIONI, 265 MILA EURO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRACCIATI ALPINI »

15.45 - venerdì 25 agosto 2023

Strutture alpinistiche, nuove risorse per 1,5 milioni di euro. 265mila euro per la manutenzione straordinaria di tracciati alpini. Dall’assestamento di bilancio della Provincia nuove risorse per interventi a favore delle strutture alpinistiche e per la manutenzione straordinaria dei sentieri.

Lo prevede la delibera approvata oggi dalla Giunta provinciale su proposta dell’assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo, Roberto Failoni, che assegna ulteriori 1.770.000 euro a tali iniziative in aggiunta ai fondi già ripartiti nel marzo 2023. “Questa nuova ripartizione ci consente di dare risposta alle numerose domande già positivamente istruite e di assicurare al contempo maggiore sicurezza nella percorrenza dei sentieri a residenti e turisti e una ulteriore qualificazione della nostra offerta in termini di servizi ricettivi e di ricoveri in quota”, le parole dell’assessore.

Nel dettaglio, 1.495.000 euro – 110.000 euro per le imprese private e 1.395.000 euro per enti ed associazioni – sono destinati ad agevolazioni per investimenti fissi dei rifugi e per la costruzione di nuovi bivacchi o per la loro ristrutturazione, mantenimento in efficienza o straordinaria manutenzione. Altri 265.00 euro sono invece stanziati a favore di enti ed associazioni per attività di manutenzione straordinaria dei tracciati alpini.