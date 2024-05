DC – DEMOCRAZIA CRISTIANA * ELEZIONI COMUNALI ROVERETO (TN): «IL NOSTRO SOSTEGNO AL CANDIDÀTO GIANPIERO LUI, PER UN CAMBIO DI PASSO»

17.03 - domenica 19 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Elezioni Comunali di Rovereto. In relazione alle ormai prossime elezioni amministrative di Rovereto, la sezione trentina della Democrazia Cristiana ritiene che il contesto cittadino necessiti di un significativo cambio di passo, come unanimemente condiviso, perfino dagli esponenti dell’Amministrazione uscente, per poter affrontare con decisione le importanti sfide da affrontare ed i molteplici problemi da troppo tempo irrisolti.

Lo ritiene necessario per ridare alla città la forza e l’attrattività che l’hanno sempre caratterizzata; dal punto di vista culturale, economico ma anche sociale, così da tornare ad essere motore di crescita e di sviluppo della Vallagarina. Auspica che tale cambio di passo rispetto all’Amministrazione precedente possa avvenire, in linea con la propria collocazione politica di centro ed i propri orientamenti di valore e programmatici, dando priorità alla coalizione guidata dal candidato sindaco Gianpiero Lui.