SAT * “CORSA IN MONTAGNA”: « PRIMA TAPPA DA LAVIS, SUL PODIO FRANCESCO BALDESSARI E SILVIA BATTISTI»

08.56 - lunedì 20 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Parte bene l’edizione 2024 del “Circuito SAT – Corsa in Montagna”: ieri la tappa inaugurale della combinata – la quarta edizione del “Trofeo Avisio-Memorial Luciano Pasolli” – ha visto infatti la partecipazione di oltre cento atleti e appassionati della corsa in montagna, tra cui molti giovani.

Organizzata dalla sezione di Lavis, la gara ha proposto il percorso ormai rodato e apprezzato tra i suggestivi sentieri dell’Ecomuseo dell’Argentario: partenza in centro a Lavis e poi, attraversato l’Avisio, l’impegnativa salita fino al lago di Santa Colomba, per scendere da lì fino alla località Le Gorghe. In totale, 14,5 chilometri e 800 metri di dislivello positivo tra sentieri e forestali, passando per quattro comuni: Lavis, Trento, Albiano e Civezzano.

A tagliare per primo il traguardo delle Gorghe è stato lo stesso atleta che lo scorso anno ha firmato l’albo d’oro del circuito: Francesco Baldessari, della SAT Pinè, dopo aver vinto la combinata 2023 riparte dunque da un successo. Per lui, un tempo di 1.09.15 (il record rimane ancora nelle mani dell’alpino Daniele Cappelletti: 1.07.36), poco più di un minuto dal compagno di sezione Michele Fedel, secondo con 1.10.18. Terza piazza per l’atleta della sezione di casa, Daniele Pigoni, che ha chiuso in 1.10.44.

Tra le donne la vittoria è andata a Silvia Battisti della SAT Besenello, che con 1.26.10 ha sfiorato il record del percorso di 1.26.09 in mano alla pinetana Chiara Ioriatti, ieri arrivata seconda in 1.29.38. Terza Ester Molinari della SAT Civezzano (1.31.52).

Per quanto riguarda la classifica per sezioni, la SAT Lavis con 666 punti si è imposta sulla SAT Povo e sulla SAT val di Gresta. Il circuito adesso si sposta ad Arco: il 2 giugno è in programma infatti la settima edizione del “Memorial Daria Morandi”.

INFO GENERALI

Le gare sono aperte a tesserati SAT o società sportive, saranno stilate differenti classifiche Under 25 e Senior oltre i 25 anni. Le gare sono a carattere agonistico, ma alcune tappe prevedono la partecipazione anche non competitiva e aperta a tutti, alle famiglie, agli amatori e chi deciderà di mettere insieme i tanti traguardi della competizione. Chiunque può iscriversi. Le adesioni per ogni tappa rimangono aperte fino al giorno prima di ogni tappa (iscrizioni: www.circuitoSATcorsainmontagna.it)

Il “Circuito SAT – Corsa in montagna” è una competizione sportiva unica nel suo genere è a carattere solidale, inizia a maggio e proseguirà per tutta l’estate, fino a ottobre in sette tappe del Trentino:

Domenica 19 Maggio – 4° Trofeo AVISIO – memorial Luciano Pasolli SAT LAVIS

Domenica 2 giugno – 7° Memorial Daria Morandi SAT ARCO

Domenica 9 Giugno – 35° Trofeo Casarota Livio Ciola SAT CENTA

Domenica 15 Settembre – 22° Trofeo Fiorella e Luca SAT PINÈ

Domenica 29 Settembre – 7° Trofeo Una Cima per gli Amici SAT VIGOLO VATTARO

Domenica 13 Ottobre – 37° Trofeo Paludei SAT MATTARELLO

NOVITA’ Domenica 20 ottobre – 1° Trofeo Franco Giacomoni SAT POVO

La premiazione finale si terrà venerdì 8 novembre alle ore 20.30 al Centro Congressi Piné 1000.

Parte delle iscrizioni saranno devolute in beneficenza a sostegno di un progetto di solidarietà. Quest’anno, gli organizzatori del Circuito hanno scelto il progetto gestito dall’Associazione Amici Trentini ODV e prevede un progetto in Ecuador a Santo Domingo de los Tsáchilas per i ragazzi di strada. A sostenere l’iniziativa, insieme ai partner istituzionali di SAT (il technical partner La Sportiva, il sustainable partner Dolomiti Energia, ITAS e le Casse Rurali), sono numerosi i supporters che hanno deciso di condividere gli importanti valori del Circuito: il cultural partner MUSE, Dao Conad, Sidreria Melchiori, Trentino Erbe, Menz&Gasser, Risto 3, Terme di Levico, Calze GM e Areaderma.