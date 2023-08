FONDAZIONE ALCIDE DE GASPERI * “UN’AUTONOMIA OLTRE I CONFINI“: « LECTIO DEGASPERIANA, CON DARIA DE PRETIS (VICE PRESIDENTE CORTE COSTITUZIONALE) – PIEVE TESINO (18/8) »

10.59 - giovedì 17 agosto 2023

Una Autonomia oltre i confini». De Gasperi e il primato del bene comune. Venerdì 18 agosto la Lectio degasperiana con Daria de Pretis

Torna venerdì 18 agosto alle 17 a Pieve Tesino il tradizionale appuntamento con la Lectio degasperiana, che quest’anno per la ventesima edizione chiama la vicepresidente della Corte costituzionale, Daria de Pretis, ad affrontare il tema: «Una Autonomia oltre i confini. De Gasperi e il primato del bene comune».

La partecipazione all’evento è libera fino a esaurimento posti con prenotazione fortemente consigliata. Giunta quest’anno alla sua ventesima edizione, la Lectio degasperiana è l’appuntamento più rappresentativo della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi: l’occasione che si rinnova ogni anno di porsi in ascolto della testimonianza degasperiana e di fare del passato uno specchio in cui ripensare il presente.

In un anno elettorale particolarmente significativo per il Trentino, la Lectio sceglie di tornare su un tema che ha segnato la storia della nostra Regione e che fu particolarmente caro ad Alcide De Gasperi: quello dell’Autonomia. Lo statista trentino, che nel 1948 non esitava a definirsi un «autonomista convinto», non aveva pensato le autonomie soltanto in forma protettiva, ma come esempio di buon governo per il bene comune. Egli aveva colto il fatto nuovo intervenuto alla fine della Seconda guerra mondiale: il desiderio di pace e il primato del diritto sulla forza e sugli egoismi particolari. Sapeva che nel caso del Trentino-Alto Adige/Südtirol poteva contare su comunità solide, capaci di amministrarsi da sé e soprattutto capaci di essere, nel cuore dell’Europa, un riferimento.

Questa idea, messa in evidenza ormai molti anni fa da Mons. Iginio Rogger nella sua Lectio del 2009, ispirerà anche la riflessione della prof.ssa Daria de Pretis, Vice Presidente della Corte, protagonista della Lectio 2023, intitolata «Una Autonomia oltre i confini. De Gasperi e il primato del bene comune». Daria de Pretis alzerà lo sguardo verso il futuro, individuando i molti confini che l’Autonomia è chiamata a superare per riconfermare la sua originalità e la sua capacità di rispondere ai più urgenti bisogni collettivi del nostro tempo.

La sua lezione rileggerà l’Autonomia in una prospettiva di apertura alla complessità dei rapporti sociali e istituzionali, inserendo questo principio nel sistema costituzionale dei valori, dove non è isolato ma convive con altri principi di pari forza. L’Autonomia speciale non è prigioniera dei confini dati ma li supera nell’essere esempio virtuoso nel cuore dell’Europa. Allargare lo sguardo su un’Autonomia che va oltre l’esperienza specifica trentina/sudtirolese significa valorizzare le intuizioni degasperiane di una Europa che si voleva portare definitivamente oltre la guerra e far diventare la patria della partecipazione popolare alla cosa pubblica. Sono intuizioni preziose in un momento difficile per tutte le istituzioni democratiche.

La relatrice

Daria de Pretis è stata nominata Giudice della Corte costituzionale dal Presidente Giorgio Napolitano il 18 ottobre 2014. Dal 29 gennaio 2022 ne è Vicepresidente. Laureata in Giurisprudenza a Bologna nel 1981, ha proseguito il suo percorso accademico nella nuova Facoltà di Giurisprudenza di Trento, dove, dal 2000, è professoressa ordinaria di diritto amministrativo. È stata Rettrice dell’Università di Trento da aprile 2013 fino alla nomina a Giudice costituzionale.

Autrice di pubblicazioni nel campo del diritto amministrativo e pubblico italiano, comparato ed europeo, fa parte di organismi e associazioni scientifiche in Italia e all’estero e di comitati editoriali o scientifici di riviste e collane giuridiche. È stata fra i fondatori della prima rivista giuridica italiana in lingua inglese, IJPL – Italian Journal of Public Law.

È stata presidente di IISA (Italian Institute of Administrative Sciences), sezione italiana dell’Institut International des Sciences Administratives. È componente del Kuratorium del Max-Planck-Institut per il diritto pubblico comparato e il diritto internazionale di Heidelberg, del Board dell’Italian Chapter di ICON•S (The International Society of Public Law), dello Steering Committee della SPISA Scuola di Specializzazione Studi sull’Amministrazione Pubblica dell’Università di Bologna. È Senatrice accademica onoraria della Libera Università di Bolzano e della Leopold-Franzens-Universität di Innsbruck.

La Lectio si terrà al Centro polifunzionale di Pieve Tesino che si trova in via Gilberto Buffa 1, sotto la strada provinciale del Tesino e accanto alla caserma dei Vigili del Fuoco.