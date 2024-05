PATT E LA CIVICA * ELEZIONI EUROPEE: « DORFMANN, IL CANDIDATO DEI NOSTRI TERRITORI » (VIDEO)

18.36 - giovedì 9 maggio 2024

Europee. PATT e La Civica: “Dorfmann, candidato dei nostri territori”. Oggi, giornata dell’Europa, all’Hotel America, a Trento, il Partito Autonomista Trentino Tirolese (PATT) e La Civica hanno tenuto una conferenza stampa per presentare la lista SVP, che sosterranno in occasione delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno, insieme al Movimento BARD – Belluno Autonoma Regione Dolomiti – e alla Slovenska Skupnost.

Presenti l’europarlamentare della SVP Herbert Dorfmann, candidato capolista, e Roberta Bergamo, candidata trentina e vicesegretaria provinciale del PATT.

Dorfmann è forte di quindici anni di esperienza in Parlamento europeo e punta al quarto mandato. Simone Marchiori, segretario politico del PATT, ha aperto l’incontro dichiarando: “Anche questa volta il PATT sosterrà convintamente Dorfmann, perché è fondamentale che il Trentino sia rappresentato in Europa. Dorfmann è non solo l’esponente della nostra Regione ad avere più possibilità di essere eletto, ma è anche il candidato migliore. In questi anni, è sempre stato un punto di riferimento quando si è trattato di fare sentire la voce dei nostri territori in Europa su tutti i temi che contano, dall’Autonomia all’agricoltura, dai grandi carnivori alla tutela delle nostre imprese. Herbert è una candidatura espressione dei territori dell’arco alpino, che ha dimostrato di saper incidere nelle scelte a Bruxelles e Strasburgo. Ha sempre riconosciuto l’importanza di un’Europa forte, che valorizzi il ruolo delle Regioni e degli Enti locali. Su questioni cruciali, come quelle legate alla sostenibilità o allo sviluppo rurale, ha saputo influenzare il dibattito verso soluzioni concrete ed equilibrate, rispettose dell’ambiente ma anche del nostro tessuto economico e sociale”.

Gli fa eco Mattia Gottardi, Presidente de La Civica: “Con convinzione e piacere abbiamo accolto la richiesta di sostegno degli amici dell’SVP all’on. Dorfmann, persona competente, impegnata e determinata, per le prossime elezioni europee di giugno. Sostegno che dimostra e rappresenta la naturale vicinanza tra La Civica, movimento territoriale e autonomista, il PATT e appunto l’SVP e che rafforza la prospettiva di un’area politica centrale per il futuro del Trentino. Dorfmann ha dimostrato negli anni del suo mandato particolare attaccamento all’intero territorio regionale, partecipando e interessandosi alle attività ed esigenze trentine oltre che sudtirolesi. Siamo convinti che potrà continuare ad essere punto di riferimento in un costante collegamento tra istituzioni europee e Comunità locali”.

Nel suo intervento, Dorfmann ha innanzitutto sottolineato l’importanza dell’alleanza con il PATT, La Civica e gli altri movimenti territoriali: “Nel prossimo Parlamento europeo siederanno 720 deputati. Per contare davvero, è fondamentale unire le forze con i soggetti politici che condividono i nostri stessi interessi. Da sempre la tutela e la promozione delle nostre zone rurali di montagna è la mia priorità. In questi anni sono riuscito a creare importanti alleanze con colleghi che provengono da realtà similari”.

L’europarlamentare sudtirolese ha citato l’esempio dell’abbassamento dello status di protezione del lupo, sul quale “c’è stato un vero e proprio cambio di paradigma”. “Sul lupo cinque anni fa ero tra i pochissimi a Bruxelles a spingere per un abbassamento della protezione. Ma poi, nel novembre 2022 siamo riusciti a fare approvare dalla maggioranza del Parlamento europeo una risoluzione che chiedeva alla Commissione di rivedere al ribasso lo status e, alla fine dell’anno scorso, l’esecutivo europeo ha avanzato una proposta in questo senso, per far passare i lupi da ‘rigorosamente protetti’ a ‘protetti’”, ha spiegato l’europarlamentare sudtirolese. “Questa decisione deve ora essere approvata a maggioranza qualificata degli stati membri in sede di Consiglio”, così Dorfmann. Secondo Marchiori: “Sui grandi carnivori purtroppo non ci sono soluzioni semplici, come dimostra anche l’esperienza nella nostra Provincia. La costanza di Herbert Dorfmann ha contribuito a un cambio di prospettiva a Bruxelles, che è fondamentale per modificare lo status quo. Il traguardo dell’abbassamento della protezione del lupo oggi è molto più vicino di cinque anni fa. Dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione”.

La vicesegretaria del PATT Roberta Bergamo, che figura al secondo posto sulla lista della SVP, ha citato “la capacità, la determinazione e la presenza sul territorio” di Dorfmann per giustificare la sua decisione di correre al suo fianco e sostenerne la candidatura. “La mia candidatura ‘di servizio’ ha lo scopo di dare un messaggio importante ai trentini. La nostra collaborazione e vicinanza con il Sudtirolo non va data per scontata. Per partecipare alle decisioni in Europa servono anche collegamenti sul territorio ed è questa la funzione che mi prefiggo: voglio essere portavoce delle istanze della nostra comunità. L’Europa è un progetto che le persone della mia generazione hanno visto nascere. Ora è il momento di passare il testimone ai nostri figli. Dobbiamo fare di tutto perché i giovani possano vivere in un’Europa migliore. Questo passa dall’impegno in molti campi, dall’agricoltura, all’economia, fino al settore cruciale della salute”.

A questo riguardo, Dorfmann ha concluso notando come: “La prossima legislatura sarà particolarmente impegnativa. Sfide epocali attendono il nostro continente e anche la nostra Regione. Da questo punto di vista, la partita dei trasporti sostenibili, con il passaggio da gomma a rotaia, grazie al completamento del tunnel di base del Brennero e delle tratte di accesso, entrerà in una fase decisiva. Tutte le grandi decisioni saranno prese nei prossimi anni”.