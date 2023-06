FONDAZIONE HIT * “TRENTINO STARTUP VALLEY“ : « AL PRIMO POSTO LA STARTUP “AIGIFY“ / SECONDA “B2 LABTECH“ / TERZA “MISS“ »

11.17 - venerdì 9 giugno 2023

È AIGify la startup più promettente della quarta edizione di Trentino Startup Valley, il programma di accompagnamento per nuove idee d’impresa innovativa organizzato da Trentino Sviluppo e Fondazione HIT.

A stabilirlo, la giuria tecnica che mercoledì 31 maggio 2023 si è riunita alla School of Innovation dell’Università a Trento per assistere al Demo Day. Durante l’evento finale, le 13 idee di business ad alto contenuto tecnologico che hanno preso parte all’ultima edizione del percorso si sono sfidate davanti a una platea di oltre cento imprenditori, ricercatori e investitori.

Al primo posto si è classificata AIGify, con i suoi hydrogel innovativi a base di alginato –materiale naturale altamente sostenibile e disponibile – utili alla crescita cellulare in colture 3D e con caratteristiche chimiche e meccaniche personalizzabili. Il progetto nasce dalle idee di Annalisa Tirella ed Eugenia Spessot, ricercatrici presso il BIOtech Research Centre del Dipartimento di Ingegneria Industriale, con la stretta collaborazione di Giulia Fredi e Davide Perin anche loro ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Trento.

Al secondo posto si è classificata B2 Labtech, che attraverso l’aggregazione remota di dati acquisiti in tempo reale è in grado di riprodurre in ambienti indoor la luce diurna naturale, riducendo lo stress luminoso causato dal gap cromatico tra l’illuminazione artificiale e la luce solare.

Al terzo posto MISS (Multi Integrated Ski System) con il suo sistema che rivoluziona la pratica dello sci alpinismo, eliminando le pelli di foca e sviluppando uno sci integrato.

Ora, per i team che hanno superato il Bootstrap, si apre la fase 2 del programma Trentino Startup Valley, la cosiddetta “Validation”, che durerà otto mesi, con l’obiettivo di testare i loro prodotti o servizi sul mercato, e si concluderà con l’assegnazione di un premio in denaro alle proposte migliori per un montepremi complessivo di 130 mila euro.