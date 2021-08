MASCHIO (ONDA CIVICA TRENTINO) * LOCALITÀ STELLA DI MAN: « ABUSI EDILIZI, HO DEPOSITATO UN ESPOSTO IN PROCURA PER CHIEDERE GLI OPPORTUNI ACCERTAMENTI »

Tre anni di interrogazioni, atti formali, richieste per vedere riconociuti alcuni abusi edilizi in località Stella di Man tra reiterate negazioni degli abusi edilizi poi accertati, mancanza dei relativi controlli, giustificazioni di queste mancanze in modo falso e scorretto, sopralluoghi senza verificare lo stato dei fatti, deliberata archiviazione delle denuncie nonostante le evidente riportate, atteggiamenti peraltro infastiditi e arroganti.

Nonstante quindi per anni io abbia tentato costruttivamente di far luce sulla questione e avessi avvisato che in caso contrario mi sarei rivolto agli organi di compretenza, anzi venni addirittura invitato a farlo dall’assessora, ieri mi sono ritrovato a dover depositare un esposto in procura per eseguire gli opportuni accertamenti e valutare la sussistenza di eventuali profili penalmente rilevanti in relazione ai fatti dedotti.

*

Andrea Maschio

Onda Civica Trentino