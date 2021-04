APSS TRENTINO * VACCINAZIONI COVID: « DOMANI VENERDÌ 30 APRILE LA SEDE DI TRENTO FIERE SARÀ OPERATIVA ANCHE LA SERA, DALLE 20.00 A MEZZANOTTE »

Le dosi di vaccino ci sono e la macchina organizzativa dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari si è attivata rapidamente per mettere a disposizione ulteriori appuntamenti e garantire aperture straordinarie dei centri vaccinali. Domani la sede di Trento Fiere sarà operativa anche la sera, dalle 20 alle 24. Sarà possibile prenotarsi fino alle 18 di domani per ottenere la somministrazione del vaccino la sera stessa.

Proseguono anche le sedute straordinarie del fine settimana; ci sono ancora diversi posti disponibili nelle sedi di Cavalese, Mezzolombardo, Pergine Valsugana, Rovereto, San Giovanni di Fassa-Sèn Jan e Trento. Gli appuntamenti vanno come sempre prenotati al CUP online: