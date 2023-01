FDI – ROVERETO (TN) * CANDIDATURA PRESIDENZA PAT: « GEROSA SI È SEMPRE SPESA PER IL PARTITO, HA MANIFESTATO CAPACITÀ DI DISPONIBILITÀ AL CONFRONTO »

06.23 - sabato 14 gennaio 2023

I Consiglieri Comunali di Rovereto Di Spirito e Luzzi manifestano ampia soddisfazione per la scelta effettuata dai vertici di FDI in ordine al nominativo di Francesca Gerosa quale candidata Presidente per FDI alle prossime elezioni provinciali. Francesca Gerosa, già candidata alle elezioni europee ed alle recenti elezioni nazionali, si è sempre spesa per il partito e ha manifestato capacità di aggregazione, ascolto e disponibilità al confronto. Auguriamo alla nostra candidata di centrare l’obbiettivo prospettato consapevoli delle sue capacità politiche caratterizzate da dedizione serietà ed impegno nella vita politica trentina.