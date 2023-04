RAI 3 – “ MEZZ’ORA IN PIÙ – IL MONDO CHE VERRÀ “ * PUNTATA 30 APRILE 2023, « GUERRA UCRAINA / DECRETO LAVORO / FESTA PRIMO MAGGIO » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

19.27 - domenica 30 aprile 2023

La guerra in Ucraina e le possibili soluzioni diplomatiche, il decreto lavoro e la festa del 1° maggio, l’impatto dell’innovazione tecnologica sul mercato del lavoro dei prossimi anni. Questi i temi al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà” in onda oggi, domenica 30 aprile, a partire dalle 14,30 su Rai 3. Ospiti di Lucia Annunziata, il generale Claudio Graziano, ex presidente del Comitato Militare dell’Unione Europea; l’inviato in Ucraina del Corriere della Sera, Lorenzo Cremonesi; il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri; il presidente del Centro studi e ricerche “Itinerari previdenziali” Alberto Brambilla; l’Ad di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi; i manager Francesco Caio e Francesco Delzio; la direttrice di Aspenia, Marta Dassù; il politologo della Scuola Sant’Anna di Pisa, Francesco Strazzari.

LINK VIDEO