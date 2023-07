LORENZO DELLAI * CORTE CONTI – CONDANNA DURNWALDER: « GLI ESPRIMO TUTTA LA MIA SOLIDARIETÀ E VICINANZA »

21.50 - giovedì 27 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“”Apprendo con stupore e incredulità la notizia della ennesima condanna del Presidente Luis Durnwalder. Questa volta per “danno di immagine” nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano. Gli esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza. La stima che ho maturato nei suoi confronti in tanti anni di comune impegno istituzionale rimane per me assolutamente immutata.”

Lorenzo Dellai