RETEQUATTRO * QUARTA REPUBBLICA: « L’AVVOCATO PIERO AMARA (PRESUNTA “LOGGIA UNGHERIA”), “ NON ESISTE UNA SOLA SENTENZA CHE MI DICHIARI INATTENDIBILE ” »

«Non esiste una sola sentenza che mi dichiari inattendibile. Il 100% delle sentenze che hanno giudicato sulle dichiarazioni da me rese, hanno tutte affermato la mia assoluta attendibilità». Sono le parole di Piero Amara ai microfoni di Quarta Repubblica, in onda questa sera, in prima serata, su Retequattro.

L’avvocato, protagonista delle vicende della presunta “Loggia Ungheria” che sta provocando spaccature all’interno della Procura di Milano e del Consiglio Superiore della Magistratura, continua affermando: «Chi dice che sia esistito un solo provvedimento in cui sia stata affermata la mia inattendibilità, dice assolutamente il falso e su questo purtroppo non posso dire altro. Se la loggia segreta esiste ancora? Di questo ne parliamo nelle sedi competenti».