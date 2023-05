APT GARDA DOLOMITI * “PWA WORLD TOUR“: « CINQUE GIORNI ALL’INSEGNA DEL GRANDE SPORT, CON I MIGLIORI ATLETI AL MONDO DELLA DISCIPLINA »

14.56 - mercoledì 10 maggio 2023

A Torbole i superassi del windsurf nel PWA World Tour. Dopo 31 anni torna nel Garda Trentino una tappa del circuito di Coppa del Mondo con l’organizzazione del Circolo Surf Torbole: cinque giorni all’insegna del grande sport con i migliori atleti al mondo della disciplina. Ha inizio oggi, mercoledì 10 maggio, a Torbole sul Garda la tappa di Coppa del Mondo di windsurf del circuito PWA World Tour (Professional Windsurfers Association) che fino a domenica 14 maggio porterà nelle acque del Garda Trentino, dopo 31 anni, i migliori atleti della disciplina ospitati dallo storico Circolo Surf Torbole.

Si tratta del secondo appuntamento del circuito, dopo quello disputato in Cile, e l’unico previsto su acque lacustri. Sono 61 i partecipanti che si affronteranno nella categoria slalom, la più adrenalinica della competizione: gli atleti saranno impegnati in batterie da otto dove i primi quattro approderanno al turno successivo, secondo un tabellone compilato in base al ranking PWA, mentre le due finali decreteranno il vincitore della tappa.

“Sono otto anni che presiedo il Circolo Surf Torbole e, oltre a diversi Mondiali ed Europei, uno dei miei obiettivi era proprio quello di riuscire ad organizzare una tappa del PWA: l’auspicio è che questa possa diventare una tappa fissa del circus Mondiale. Un ringraziamento particolare è rivolto alle istituzioni, a Trentino Marketing, all’APT Garda Dolomiti e al Comune di Nago-Torbole, che hanno creduto e finanziato il progetto e senza i quali tutto questo non sarebbe potuto avvenire” – ha dichiarato il Presidente del Circolo Surf Torbole Armando Bronzetti.

Al via saranno presenti i migliori windsurfer del circuito, tra i quali i campioni dello scorso anno – il polacco Maciek Rutkowski e la francese Marion Mortefon – e il vicecampione del 2022 Matteo Iachino. Tra i più attesi anche Bruno Martini, water ambassador del Garda Trentino e atleta del Circolo Surf Torbole che, dopo aver conquistato l’anno scorso la sua prima tappa di Coppa del Mondo, punterà a bissare il risultato proprio nelle acque di casa.

“È un grande orgoglio ospitare dopo oltre trent’anni una tappa della Coppa del Mondo di windsurf e avere i migliori atleti della disciplina nelle nostre acque. L’augurio è che nel tempo questa tappa diventi l’evento che dia l’inizio ufficiale alla stagione velica del Garda Trentino” – ha affermato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.

La tappa del PWA non sarà però solo gara, ma punta ad essere anche una festa per tutto il territorio: dopo le fatiche delle competizioni sabato dalle 16:30 si terrà un beach party aperto a tutti con musica, cibo e tanto divertimento presso il Circolo Vela Torbole, il quale darà un importante supporto durante la manifestazione per gli eventi collaterali.