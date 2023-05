PAT * VARIANTE DI PINZOLO: FUGATTI, « AGGIUDICATO L’APPALTO DA 90 MILIONI, OPERA STRATEGICA PER LA VAL RENDENA ED IL TRENTINO »

14.29 - mercoledì 10 maggio 2023

Variante di Pinzolo, aggiudicato l’appalto da 90 milioni.Il presidente Fugatti: “Un’opera strategica per la val Rendena e per tutto il Trentino”. L’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti ha aggiudicato l’appalto per la progettazione esecutiva e realizzazione della variante di Pinzolo, intervento strategico per lo sviluppo del Trentino assegnato al commissario straordinario, in questo caso Massimo Bonenti. L’opera “S310-unità funzionale 1” è stata affidata tramite procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni, con sede Torrecuso (Benevento). L’importo complessivo a base di gara ammonta a 89.845.182,91 euro.

“La variante di Pinzolo, che interessa gli ambiti anche di Giustino e Carisolo, è un’opera cruciale per la val Rendena e per tutto il nostro territorio” afferma il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, d’intesa con l’assessore al turismo Roberto Failoni e tutta la Giunta. “Rientra infatti tra gli investimenti strategici individuati dalla Giunta provinciale per le infrastrutture della rete della viabilità in Trentino. Opere che hanno l’obiettivo di garantire collegamenti più funzionali e sicuri e di favorire lo sviluppo economico, turistico e sociale della nostra provincia, con un’attenzione che comprende le particolarità di un territorio di montagna. L’aggiudicazione è quindi un passaggio importante. Confidiamo ora nel completamento dei passaggi per la progettazione e per l’avvio del cantiere”.

Effettuata l’aggiudicazione, gli uffici di Apac procederanno alla verifica dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario in sede di gara e alla successiva firma del contratto.

I dati dell’opera

Variante di Pinzolo – progettazione esecutiva e realizzazione dell’opera S310 U.F. 1 – S.S. 239 di Campiglio

Luogo di esecuzione dei lavori: Comuni di Giustino, Pinzolo e Carisolo (Tn)

Termine di esecuzione dei lavori:

– il progetto esecutivo deve essere redatto entro 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto;

– il tempo di esecuzione dei lavori e stabilito in 1.037 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Importo complessivo di appalto: 89.845.182,91 euro.

*

Foto Matteo Rensi