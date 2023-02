FASSA COOP – COOPERATIVA VAL DE FASCIA * ASSEMBLEA SOCI: « IL VALORE DELLA PRODUZIONE CRESCE DEL 41,4% (SI ATTESTA A 32,5 MLN) / L’UTILE IN CRESCITA, DA -266MILA A +498MILA EURO »

19.21 - sabato 4 febbraio 2023

Fassa Coop – Cooperativa Val de Fascia: dopo la pandemia la spesa prende il volo. Il bilancio è da record. Oggi pomeriggio l’assemblea dei soci riuniti a Pozza ha approvato all’unanimità un bilancio più che lusinghiero e confermato quattro consiglieri in scadenza. Il valore della produzione cresce del 41,4%, attestandosi a 32,5 milioni di euro. Utile da – 266mila a +498mila euro). Premiata l’attenzione alle comunità locali: 109mila di euro in beneficienza, 722mila euro di vantaggi per i soci, 698mila di partecipazioni nelle aziende del territorio. 1,35 milioni di euro spesi in merci e servizi di imprese locali. Premio “Fassa” assegnato alla cooperativa sociale Inout.

Nel primo bilancio dopo la pandemia, la Famiglia Cooperativa FassaCoop archivia un bilancio di grande soddisfazione. Segno di una ripresa poderosa dei consumi che portano il valore della produzione a 32,5 milioni di euro, quasi dieci in più dell’anno precedente (+41,4%). FassaCoop recupera e rilancia la sua costante progressione di vendite che dura ormai da vent’anni, interrotta solo dai tre anni di pandemia che nel 2021 aveva fatto precipitare il fatturato e generato una perdita di 266mila euro.

Quest’anno tutt’altra musica e visi molto distesi da parte del presidente Norbert Bernard (“compito della cooperativa è essere vicina al territorio”) e del direttore generale Luca Giongo e del caposindaco Mario De Zordo che ha presentato il bilancio in luogo del vicedirettore David Pisoni (assente per malattia). Davanti a loro una platea di 446 soci (+32 deleghe) che hanno affollato la palestra di Pozza di Fassa. Un colpo d’occhio davvero da grandi occasioni.

Il bilancio approvato all’unanimità. Il documento contabile (chiuso il 30 settembre 2022) si chiude con 32 milioni 749mila euro di produzione (+41,2%) e un utile di mezzo milione di euro (498mila), al netto di 185mila euro di premi di produzione per i dipendenti (assegnato nonostante la perdita dell’anno precedente) e 180mila euro di perdite generate dalle filiali più piccole. “Un dato, quest’ultimo, che – ha affermato il direttore generale Luca Giongo – denota la grande attenzione verso il territorio. La Famiglia Cooperativa tiene aperte le filiali nei centri più piccoli, anche se sulla carta non economici”.

Numeri realizzati anche grazie ai 140 dipendenti (20 in più dell’anno prima) e da una serie di investimenti in infrastrutture green che hanno migliorato l’efficienza complessiva. Il fatturato si compone per quasi la metà (47%) dalle vendite del magazzino alimentare (ingrosso per alberghi e rifugi), il 24% dal supermercato principale, il 12% dalle filiali, il 9% dal discount a marchio Eurospin.

Gli interventi sul territorio. Complessivamente un milione e mezzo di euro è riservato ad iniziative di sostegno al territorio. 109mila di euro sono state devolute in beneficienza, ad associazioni, società sportive e culturali. I soci hanno beneficiato fra vari sconti, buoni ed altre iniziative di 722mila euro di vantaggi, che significano per ognuno mediamente l’11% di sconto sulla spesa effettuata.

Ammontano a 698mila euro le partecipazioni nelle aziende del territorio: 300mila euro in Fassa Terme, il resto nelle società impiantistiche del Buffaure, Moena, Catinaccio e Alpe Lusia ed altre società minori. Una attenzione alle aziende locali che si nota anche dall’acquisto di merce da fornitori locali per 850mila euro e di servizi per altri 500mila euro.

Il Premio Fassa alla cooperativa Inout. Un momento di particolare partecipazione emotiva è stato vissuto in occasione della consegna del “Premio Fassa” (tremila euro) assegnato a una realtà che si è distinta in maniera particolare. Quest’anno il riconoscimento è andato alla cooperativa sociale Inout. Motivazione: “con la sua attività promuove il benessere sociale di bambini e ragazzi”. Lo ha ritirato la vicepresidente Vanessa Tomasi.

Gli interventi. All’appuntamento assembleare hanno partecipato Paola Dal Sasso, vicepresidente della Federazione Trentina della Cooperazione per il settore del consumo, che si è complimentata con la cooperativa sia per i risultati raggiunti sia per le tante iniziative sul territorio, ed Ezio Gobbi, presidente di Dao, che ha rimarcato la forma cooperativa di Dao (fornitrice dei prodotti a marchio Conad) che ne condivide principi e valore per il territorio.

Cariche sociali, confermati i quattro consiglieri in scadenza. L’assemblea ha anche rinnovato (per un terzo il consiglio di amministrazione. I quattro consiglieri in scadenza sono tutti stati rieletti. Sono Manuel Gabrieli per la circoscrizione di Pozza, Marco Rasom per Vigo, Aldo Rossi per la circoscrizione di Soraga e Nicola Ganz in rappresentanza di Mazzin. Confermato anche il collegio sindacale. Presidente Mario de Zordo, sindaci effettivi Quirino Zulian (confermato) e Eleonora Cominotti (nuovo ingresso), supplenti Giovanni Bernard e Ivan Noal (nuovo).