RETE 4 – “QUARTA REPUBBLICA” * «ULTIMO APPUNTAMENTO, CON MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI E CARLO NORDIO (22/7)»

15.45 - domenica 21 luglio 2024

Domani, lunedì 22 luglio, ultimo appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto in prima serata da Nicola Porro su Retequattro.

Al centro della puntata, la politica: il ministro per le Riforme Istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati, per la prima volta, illustrerà in tv il contenuto della legge sul premierato. Spazio poi alla riforma della giustizia con un’intervista al ministro della Giustizia Carlo Nordio.

A seguire, focus sul bis di von der Leyen e il ritorno dell’ideologia green in Europa, gli ultimi sviluppi sul caso Toti e un viaggio nel mondo delle occupazioni appoggiate dalla sinistra.

Partecipano al dibattito – tra gli altri – Alessandro Sallusti, Chiara Gribaudo, Giuseppe Cruciani, Stefano Cappellini, Roberto Vannacci, Alessandro Rico, Nicola Procaccini, Fausto Biloslavo, Rita Dalla Chiesa.