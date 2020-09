SEN. URSO E DE BERTOLDI * ELEZIONI 2020: « DOMANI 17/9 A TRENTO LA “FESTA DELLA LIBERTà” DI FRATELLI D’ITALIA, VIA OSS MAZZURANA – ANGOLO VIA ORIOLA (16.30 ALLE 19.00) »

Elezioni: domani la “festa della libertà” di Fratelli d’Italia. Domani giovedì dalle ore 16.30 alle 19.00, “Festa delle libertà” di Fratelli d’Italia in via Oss Mazzurana angolo via Oriola, a Trento.

Libertà dalla burocrazia che soffoca ogni attività produttiva, libertà dalle minacce criminali che minano il vivere civile, libertà di fare, della famiglia e della impresa. Libertà nella Sicurezza e nello Sviluppo.

I candidati di Giorgia Meloni incontreranno i cittadini, in quella che sarà la manifestazione conclusiva della campagna elettorale a Trento.

Interverranno anche il sen. Adolfo Urso e il sen. Andrea de Bertoldi.