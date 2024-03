PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MALTEMPO: « ENTRO LE ORE CENTRALI DI DOMANI ATTESI 20 – 40 CENTIMETRI DI NEVE OLTRE I 1.500 METRI »

16.00 - martedì 5 marzo 2024

Tornano la neve oltre i 1000 metri e la pioggia in valle. Dopo le ampie schiarite di questa mattina, il tempo tende a peggiorare. Meteotrentino comunica che dal pomeriggio sera di oggi e soprattutto in tarda serata e nella notte sono attese precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, che tenderanno ad attenuare durante la mattina di domani, mercoledì 6 marzo. Entro le ore centrali di domani sono attesi mediamente 20 – 40 centimetri o più di neve oltre i 1500 metri circa e quantitativi inferiori a quote inferiori ma, specie sui settori occidentali, 5 – 25 centimetri di neve potranno cadere anche a quote vicine o inferiori a 1000 metri.

Per quanto riguarda la viabilità la Protezione Civile del Trentino invita alla prudenza e ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile è in vigore l’obbligo di viaggiare con pneumatici da neve, o catene a bordo montate durante le precipitazioni nevose.