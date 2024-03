PROCURA REPUBBLICA BOLZANO * TENTATIVO OMICIDIO WALTRAUD KRANEBITTER AUER: « ARRESTATA UNA PERSONA IN GERMANIA »

11.39 - martedì 5 marzo 2024

Con riferimento al tentativo di omicidio in danno della Signora Waltraud Kranebitter Auer si comunica che, nella giornata di ieri, le Polizie di Monaco e di Passau hanno tratto in arresto una persona sospettata di essere l’autore del reato, in esecuzione di un mandato di arresto europeo (MAE). Il mandato è stato richiesto dalla Procura di Bolzano a seguito dell’emissione di un’ordinanza di misura cautelare in carcere da parte del Giudice per le indagini preliminari.

La Polizia germanica ha altresì posto sotto sequestro i cellulari, tablet e laptop e un mazzo di chiavi dell’indagato, a seguito di un ordine di indagine europeo (EIO) emesso dalla Procura di Bolzano.

Si ribadisce che, fino all’esito finale del procedimento vige la presunzione di innocenza.

///

Im Zusammenhang mit dem versuchten Mord an Frau Waltraud Kranebitter Auer teilt die Staatsanwaltschaft mit, dass Polizeieinheiten von München und Passau, in Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls (EAW), am gestrigen Vormittag eine Person festgenommen haben, die im Verdacht steht, der Täter zu sein. Der Europäische Haftbefehl wurde von der Staatsanwaltschaft Bozen beantragt, nachdem der Ermittlungsrichter die Untersuchungshaft angeordnet hatte.

In Ausffühurung einer von der Staatsanwaltschaft Bozen erlassenen Europäischen Ermittlungsanordnung (EEA), haben die deutschen Polizeibehörden auch die Mobiltelefone, Tablets und Laptops sowie einen Schlüsselbund des Verdächtigen beschlagnahmt.

Es wird erneut darauf hingewiesen, dass bis zum endgültigen Abschluss des Verfahrens die Unschuldsvermutung gilt.