CGIL – CISL – UIL / TRENTINO * PRIMO MAGGIO. «A LAVIS LA FESTA DEI LAVORATORI, GIORNATA DI MUSICA E DIVERTIMENTO »

12.48 - lunedì 29 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Un‘Europa di pace, lavoro e giustizia sociale. E’ questo il tema a cui Cgil Cisl Uil dedicano quest’anno la Giornata delle Lavoratrici e dei Lavoratori. Il Primo Maggio sarà, come ormai tradizione, una giornata di musica, riflessioni e festa e si svolgerà a Lavis, presso il parco urbano.

Oggi in conferenza stampa i tre segretari generali si sono soffermati su alcune delle priorità che riguardano il mondo del lavoro e che saranno il filo rosso anche di questa edizione del Primo Maggio.

In particolare Andrea Grosselli ha rilanciato il tema dell’unità sindacale. “L’unità sindacale rappresenta un fattore importante per costruire risposte ai bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori. Uniti, come facciamo come confederazioni ormai da 15 anni, siamo un interlocutore più forte anche per la nostra Autonomia”. Dunque Grosselli ha parlato di Europa sottolineando la necessità che nei prossimi cinque anni si costruisca un’Europa più coesa, più integrata, più solida e solidale. “I sindacati hanno sempre sostenuto l’importanza del processo integrazione. Una questione ancora più significativa oggi che riemergono spinte nazionaliste. C’è il rischio di un’involuzione. Le sfide importanti possono trovare risposta solo in un’Europa unita”.

Sulla pace si è soffermato, invece, Michele Bezzi, segretario della Cisl. “Parlare di pace non è retorica. Deve essere un impegno concreto a realizzare una giusta pace, che non è solo assenza conflitti, ma anche pace sociale. Abbiamo bisogno di recuperare più coesione sociale e provare insieme a trovare un punto comune che è rendere più attrattivo il nostro territorio, soprattutto per i giovani c he oggi non trovano occasioni di realizzazione nella nostra terra. Pace è anche apertura e integrazione. Integrando si costruisce una comunità più forte”.

Infine Walter Alotti, segretario della Uil, ha parlato di welfare e della necessità di investire su sanità pubblica, casa e misure di sostegno alla famiglia. Alotti ha sottolineato anche l’urgenza di affrontare con determinazione il dramma delle morti sul lavoro. “Il Trentino è maglia nera in Italia per incidenti mortali e invalidanti. Serve sicuramente più prevenzione, ma anche potenziando gli organici ispettivi per maggiori controlli”.

La manifestazione si aprirà alle 11 con gli interventi dei segretari generali di Cgil Cisl Uil. Dunque l’esibizione della corale Bella Ciao.

Dalle 13 spazio alla musica e al divertimento per grandi e piccoli. Sul palco si alterneranno otto band locali. Si comincia con le note blues dei Pillole Blues; successivamente sarà la volta degli After Midnight, un gruppo che si caratterizza per un repertorio molto vario che spazia dalle conver rock e pop alla musica anni ‘60, passando anche per i generi funky, rhythm blues, reggae e blues.

Le note dei Dire Straits saranno interpretate dalla The Bugs Band, nella nuova formazione, mentre il rock’n’roll troverà spazio nell’esibizione degli Indigo Devil.

Nella seconda parte del pomeriggio spazio alla cover band trentina Runaway che propone una miscela di roots rock ‘n’ roll e sonorità proto-psichedeliche. Dunque sarà la volta degli Svitols, la band trentina con un’energica scaletta in cui si intrecciano generi diversi. If Sara wakes up proporrà invece i più grandi successi rock, pop e dance dagli anni ‘90 ai giorni nostri di artiste femminili. Chiude il pomeriggio il duo degli Afterclap con un repertorio che spazia dal rock internazionale ai grandi classici pop.

Alle 21 ancora musica con il concerto degli Articolo 3ntino accompagnati dalla Banda sociale di Lavis. Sarà un’esibizione estremamente originale, uno spettacolo di musica ed intrattenimento con i pezzi più iconici del gruppo trentino arricchiti dalle note orchestrali della Banda.

Per tutto il pomeriggio verrà proposta animazione per bambini con i laboratori dei Trampolieri dell’arcobaleno, i giochi e le sculture di palloncini di Truccetta e Palloncio.

Sarà attivo un servizio di ristorazione e bar.

Tutta la festa è stata organizzata in collaborazione con il Comune di Lavis e le Politiche giovanili. L’intera giornata verrà trasmessa in diretta da Sanbaradio.

La Festa del Primo Maggio si svolgerà anche in caso di maltempo.