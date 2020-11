BIANCOFIORE (FI) * VIENNA: « VILE ATTACCO TERRORISTICO ALLA CITTÀ CHE FERMò L’AVANZATA DELL’IMPERO OTTOMANO, SONO VICINA A KURZ ED AI CUGINI AUSTRIACI »

Non molti sanno che l’Aquila che da vita allo stendardo austriaco deriva dall’Aquila a due teste romana del sacro romano impero, culla di quella civiltà che nel 1683 fermò l’avanzata dell’impero ottomano nell’Europa cattolica. L’attacco terroristico di matrice islamista a Vienna è dunque probabilmente tragicamente simbolico. Mai come in questo caso trattasi di una fucilata alle nostre radici cristiano-giudaiche nel momento di maggior debolezza dell’Occidente.

Sono vicina al cancelliere austriaco Kurz e ai cugini austriaci che vivono un momento drammatico, ma ora l’Europa intera deve ritrovare la sua identità e reagire unita contro i predicatori di morte. La nostra cultura è un inno alla vita e va difesa a qualsiasi costo mettendo fine alle politiche buoniste che hanno reso il nostro continente, i nostri valori, i nostri principi un terreno incolto da calpestare. Agire prima che tocchi anche a noi.

*

Michaela Biancofiore

Parlamentare FI e membro commissione affari esteri Camera