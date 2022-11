RAI 1 – “ DOMENICA IN “ * OSPITI DEL 6 NOVEMBRE: « MONICA BELLUCCI – PAOLO BONOLIS – MASSIMILIANO GALLO – BEPPE FIORELLO »

16.04 - sabato 05 novembre 2022

Domenica 6 novembre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 9^ puntata della nuova edizione 2022/2023 di Domenica In condotta da Mara Venier.

Paolo Bonolis si racconterà tra carriera e vita privata, oltre a presentare il suo secondo libro ‘Notte Fonda’, un romanzo che narra di un dialogo tra un lui e una lei nel corso di una notte. Monica Bellucci sarà la protagonista di un’ampia intervista con Mara Venier oltre a presentare il nuovo film dei Manetti Bros ‘Diabolik 2’, dove interpreta Altea, la fidanzata del celebre ispettore Ginko interpretato da Valerio Mastandrea. Nel talk dedicato a Ballando con le stelle, in studio Iva Zanicchi e Alessandro Egger, con loro gli opinionisti: Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Anna Pettinelli.

L’attore Massimiliano Gallo protagonista della fiction di Rai1 ‘Vincenzo Malinconico’, interverrà per raccontare i suoi esordi e il suo legame con il padre, l’indimenticabile Nunzio Gallo, vincitore di ‘Canzonissima’ nel 1956 con la canzone “Mamma”. Beppe Fiorello e Paolo Ruffini faranno un’incursione in studio per presentare il loro nuovo film ‘Ragazzaccio’ per la regia di Paolo Ruffini, uscito nelle sale il 3 novembre. Spazio alla musica con Maurizio Vandelli con alcune canzoni dedicate a Lucio Battisti, tratte dal suo nuovo cofanetto e libro ‘Emozioni garantite’.