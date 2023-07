DALZOCCHIO (LEGA) * EMERGENZA: « A ROVERETO IMPERVERSA L’EROINA, È QUESTO IL CAMBIAMENTO CHE VUOLE VALDUGA PER IL TRENTINO? »

18.15 - lunedì 31 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

“A Rovereto imperversa, così come ha riportato il giornale L’Adige, l’emergenza eroina con il ritrovamento di siringhe e lacci emostatici nei parchi frequentati anche da tanti bambini: è questo il cambiamento che vuole Valduga per il Trentino?”, ad affermarlo il Capogruppo della Lega Salvini Trentino in Consiglio provinciale, Mara Dalzocchio, a commento delle ultime notizie riguardanti l’emergenza eroina presente a Rovereto.

Negli ultimi tempi, pare che si sia riscontrato un aumento di casi di persone che, una volta consumato il rito dell’iniezione, abbandonano lacci emostatici e siringhe – così come riportato da L’Adige – nei prati o, nella migliore delle ipotesi, li gettano in un cespuglio, creando una situazione di degrado e pericolo per i cittadini che frequentano gli spazi pubblici.

“Un pessimo biglietto da visita per chi sbandiera di voler cambiare il Trentino ma che nei fatti vuole lasciare la città di Rovereto che lo ha scelto per dare stabilità di governo alla città. Lui ha deciso di ripagare la fiducia degli elettori in questo modo, lasciando la nostra comunità ad affrontare una delicata emergenza che può vedere anche degli innocenti rischiare di infettarsi con aghi abbandonati in giro. È questo il Trentino che vogliamo?”, ha affermato il Capogruppo della Lega Salvini Trentino Mara Dalzocchio.