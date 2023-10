TRENTINO SVILUPPO SPA * BANDO GARA: « AFFIDAMENTO PROMOZIONE SETTORE PORFIDO, IMPORTO 150 MILA EURO »

08.13 - martedì 31 ottobre 2023

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata ex Art. 21 della Legge Provinciale n. 23/1990 e s.m.i. per l’affidamento dell’attività di promozione e formazione riferita al settore del porfido, della pietra e del marchio di certificazione “Trentino Pietre”.

Trentino Sviluppo S.p.A., con la presente manifestazione d’interesse, intende individuare gli operatori economici interessati a partecipare ad un confronto concorrenziale per l’affidamento dell’attività di promozione e valorizzazione del settore porfido e del marchio di certificazione “Trentino Pietre”, quale sistema di garanzia della qualità del prodotto, della posa in opera e della affidabilità dell’impresa, al fine di valorizzare in tal modo il settore lapideo trentino ed in particolare quello porfirico.

Intende inoltre favorire e supportare i processi di qualificazione delle imprese operanti nel settore lapideo mediante corsi di formazione (upskilling e reskilling) che provano la specializzazione del personale.

L’espletamento del servizio prevede che l’operatore economico individuato svolga le seguenti attività:

1. promozione del settore del porfido e della pietra e del marchio di certificazione “Trentino Pietre” a titolo esemplificativo e non esaustivo con tre modalità:

a) organizzazione di giornate di divulgazione, promozione, spiegazione tecnica, dimostrazione di posa, da condursi con il supporto di esperti del settore;

b) organizzazione di convegni e di incontri di durata inferiore alla giornata;

c) partecipazione a eventi fieristici di portata nazionale o internazionale;

2. formazione e qualificazione rivolta al personale delle imprese del settore lapideo, sia di quello attualmente impiegato sia di quello proveniente da settori diversi, con logica di upskilling e reskilling.

La durata dell’affidamento del servizio è annuale con decorrenza dalla data di stipula del contratto di affidamento.

L’importo complessivo a base d’asta è fissato in Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) oltre IVA. I costi per la sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 sono pari a zero, non sussistendo rischi da interferenza.

Sono ammessi alla manifestazione d’interesse tutti i soggetti in possesso dei requisiti descritti nel prosieguo:

a) assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Libro II del D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

b) comprovata conoscenza del settore lapideo in generale e di quello trentino in particolare, con riferimento specifico al porfido;

c) comprovata esperienza consolidata (di almeno cinque anni) nel settore sopra indicato e nelle attività di promozione e valorizzazione della pietra trentina e del porfido e nella formazione per maestranze del settore lapideo.

Con il presente avviso si intende individuare un congruo numero di potenziali operatori economici interessati, in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso. Gli interessati sono invitati a trasmettere dichiarazione attestante il possesso dei requisiti indicati nel presente avviso con la dichiarazione di manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata (si allega fac- simile di dichiarazione di manifestazione di interesse).

La manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura, attestante il possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, dovrà pervenire a mezzo PEC a acquisti@pec.trentinosviluppo.it entro il giorno 09 novembre 2023 entro le ore 12:00 utilizzando l’allegato fac-simile di dichiarazione di manifestazione di interesse e di possesso dei requisiti a cui si dovrà allegare fotocopia semplice del documento d’identità del sottoscrittore.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, in seguito al quale si avvierà una procedura negoziata mediante gara telematica tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse d’appalto in oggetto.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura telematica dovranno necessariamente registrarsi sulla piattaforma MERCURIO (al seguente link è possibile scaricare il “Modulo registrazione di impresa” http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/registrazione.asp).

Il presente avviso è pubblicato, fino alla scadenza del termine sopra indicato, sul sito internet di Trentino Sviluppo nella sezione “Bandi e Appalti”, unitamente al relativo fac-simile di dichiarazione di manifestazione di interesse.

Per eventuali comunicazioni e/o richieste di chiarimento, da trasmettersi a mezzo PEC all’indirizzo acquisti@pec.trentinosviluppo.it entro e non oltre 5 (cinque) giorni antecedenti il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, si darà riscontro tramite pubblicazione sul sito.

La partecipazione alla presente manifestazione d’interesse non potrà in alcun modo costituire titolo per qualsivoglia indennizzo, risarcimento e/o pretesa.

I soggetti interessati, con la presentazione delle propria manifestazione danno atto di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D. Lgs n. 231/2001 e dei reati di corruzione ex Legge n. 190/2012 evidenziati nel “Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs n. 231/2001 integrato ex Legge n. 190/2012”, dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati dal Locatore, pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito internet istituzionale (http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società_Trasparente/SocietàTrasparente/Società_Tra sparente.aspx) e si impegnano a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Mauro Casotto. Allegati:

A. Allegato A – Fac-simile di manifestazione di interesse a partecipare.

Rovereto, li 19/10/2023

Trentino Sviluppo spa Il Presidente Sergio Anzelini