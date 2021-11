PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FONDO HOUSING SOCIALE: « LUNEDÌ 15 NOVEMBRE LA CONSEGNA DI 25 NUOVI ALLOGGI, IN LOCALITÀ GARDOLO »

Fondo Housing sociale Trentino: lunedì 15 la consegna di 25 nuovi alloggi nella città di Trento.

Si terrà lunedì 15 novembre alle ore 10.00 a Trento, in località Gardolo, in via Bittanti 11, la consegna dei 25 alloggi messi a disposizione delle famiglie del territorio dal Fondo Housing Sociale Trentino, gestito da Finint Investments SGR, nel nuovo condominio Canova.

Alla cerimonia interverranno l’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana, l’assessore del Comune di Trento con delega in materia di politiche sociali, familiari ed abitative Chiara Maule e Mattia Pianca, Senior Analyst di Finint Investments SGR. Saranno presenti anche alcune famiglie destinatarie degli alloggi.

I colleghi degli organi di informazione sono cordialmente invitati.

A tutti i partecipanti si richiede di attenersi alle regole previste per il contrasto al Covid.