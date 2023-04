PAT * TURISMO TRENTINO: « PROSEGUONO LE INIZIATIVE PER LAVORARE NELLA STAGIONE ESTIVA 2023, APERTE LE CANDIDATURE »

16.13 - venerdì 28 aprile 2023

Aperte le candidature. Turismo trentino, proseguono le iniziative per lavorare nella stagione estiva 2023. Proseguono le iniziative della campagna “IL TURISMO TRENTINO CERCA TE”, promossa da Agenzia del Lavoro della Provincia di Trento in collaborazione con le Associazioni di categoria del turismo, gli Enti bilaterali e le Organizzazioni sindacali e finalizzata all’attrazione di personale per lavorare nella stagione estiva 2023 in Trentino alle porte. Il 13, 19 e 20 aprile 2023 si sono tenuti i Career day sul territorio.

Giovedì 13, mercoledì 19 e giovedì 20 aprile 2023 si è tenuto un ciclo di eventi di reclutamento (“Career day”) realizzati sia in modalità online, che in presenza al fine di favorire l’incontro tra persone in cerca di lavoro nel settore e le strutture turistiche (alberghi, ristoranti, pizzerie, bar, …) in cerca di personale. Occasioni importanti per conoscere alcune rinomate strutture ricettive turistiche del Trentino e di conoscere nuovi profili professionali del settore provenienti da tutta Italia.

Buoni i riscontri per il primo evento, il “Talent Day”del 13 aprile organizzato da Agenzia del Lavoro in collaborazione con FIPE – Confcommercio, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, tenutosi in presenza presso la Sede di Confcommercio Trentino: 70 i lavoratori partecipanti che si sono candidati per profili in ambito Cucina e Sala e 19 le strutture della ristorazione della città di Trento e di Rovereto presenti.

Chiudono con soddisfacenti esiti di partecipazione anche i due Career day del 19 e 20 aprile, svolti questa volta online, sfruttando modalità innovative di presentazione del candidato in modalità “Speed date”, consentendo a quest’ultimo di presentarsi in pochi minuti alla platea di imprenditori turistici alla ricerca di personale. Nel complesso, hanno partecipato ai due eventi 38 candidati interessati a lavorare in ambito Cucina, Sala e Bar ed una trentina di strutture turistiche trentine.

Campagna “Lista turismo”. L’impegno di Agenzia del Lavoro continua anche nei prossimi mesi con la specifica iniziativa di reclutamento personale “Lista turismo”, grazie alla quale le aziende del settore turistico possono richiedere personale qualificato con il supporto degli operatori dedicati di Agenzia del Lavoro e delle associazioni di categoria e, i lavoratori, candidarsi per i profili più in linea con le proprie attitudini, competenze ed esperienze pregresse.

Più nello specifico, il lavoratore che si candida alla campagna entrerà a far parte di una lista di disponibilità al lavoro per la stagione turistica estiva 2023 e verrà segnalato dalle Associazioni di categoria del turismo e dai Centri per l’Impiego alle diverse strutture turistiche territoriali in cerca di personale. Se in linea con il profilo ricercato, il lavoratore avrà la possibilità di svolgere un colloquio conoscitivo direttamente con il datore di lavoro.

I profili ricercati per la stagione turistica 2023 spaziano dalla cucina al ricevimento, dalla sala, bar e piani al wellness.

Come candidarsi. Maggiori informazioni sulle modalità di candidatura alla ”Lista turismo” sono disponibili nella pagina dedicata sul sito di Agenzia del Lavoro.

Come richiedere personale.Gli operatori turistici possono richiedere i nominativi dei lavoratori disponibili a lavorare nel settore attraverso il proprio Centro per l’Impiego di riferimento e/o le Associazioni di categoria. Maggiori informazioni sulle modalità di richiesta personale sono fornite nella pagina dedicata sul sito di Agenzia del Lavoro.

In un’ottica di collaborazione con le Associazioni di categoria, Agenzia del Lavoro potrà attivare ulteriori servizi di scouting e campagne di comunicazione specifiche a seconda del fabbisogno di personale delle aziende.

Per maggiori informazioni. Consulta la pagina dedicata alla campagna sul sito di Agenzia del Lavoro: www.agenzialavoro.tn.it/TESTI-AVVISI/IL-TURISMO-ASSUME