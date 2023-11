PAT * SANITÀ: « I NUOVI PROFESSORI CLINICI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA, LA CONFERENZA STAMPA DOMANI 21/11 (11.30) »

17.17 - lunedì 20 novembre 2023

I nuovi professori clinici del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia. Domani alle 11.30 conferenza stampa di presentazione in Provincia. È in programma domani, martedì 21 novembre, alle ore 11.30, presso la Sala Belli al piano terra del Palazzo provinciale di piazza Dante, la conferenza stampa di presentazione dei nuovi professori clinici del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.

Interverranno il presidente della Provincia Maurizio Fugatti con l’assessore Mario Tonina, il rettore dell’Università degli Studi di Trento Flavio Deflorian, il rettore dell’Università degli Studi di Verona Pier Francesco Nocini e il direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento Antonio Ferro.

La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta Facebook www.facebook.com/provincia.autonoma.trento/