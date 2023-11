COMUNE TRENTO * PIANO PARCHEGGI: « DA MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 69 NUOVI POSTI AUTO BLU IN VIA PILATI, 2 PER I DISABILI »

13.37 - lunedì 20 novembre 2023

Da martedì pomeriggio 69 nuovi posti auto blu in via Pilati. Le tariffe saranno quelle della prima corona rossa, 2 euro e 20 centesimi o 2 euro in caso

di pagamento digitale. Per il periodo natalizio, numerosi i parcheggi straordinari nelle scuole. Aprirà domani, martedì 21 novembre, nel primo pomeriggio il parcheggio di via Pilati, che metterà a disposizione della cittadinanza 69 nuovi posti auto blu, di cui 2 dedicati ai disabili.

La tariffa, che è quella della prima corona rossa in cui il parcheggio è collocato, pari a 2 euro e 20 centesimi l’ora o a 2 euro in caso di pagamento effettuato in modalità digitale, può essere pagata con il parcometro che si trova direttamente al suo interno. L’apertura del parcheggio rientra tra le azioni del Piano dei Parcheggi messo in atto dal Comune per sopperire alla chiusura dell’ex Sit, che ha lasciato il posto al cantiere per il nuovo hub di interscambio della mobilità. Sono inoltre numerosi i parcheggi straordinari già messi a disposizione dall’Amministrazione durante il periodo natalizio, per permettere a cittadini e turisti di avvicinarsi al centro storico utilizzando l’automobile.

È infatti possibile usufruire dei parcheggi delle scuole medie Bresadola, con ingresso in via del Travai, e delle scuole medie Manzoni, con accesso in corso Buonarroti 50, dei parcheggi all’interno del Seminario maggiore arcivescovile di via Endrici 23 e dell’Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice in via Barbacovi con accesso da via Brigata Acqui. E ancora, del parcheggio dell’istituto tecnico economico Tambosi, cui si può accedere da via Barbacovi e da via Brigata Acqui, dove si trova anche quello dell’istituto tecnico tecnologico Buonarroti. In via Giusti si trova invece il parcheggio del liceo scientifico Leonardo da Vinci, mentre in via Santa Trinità 38 si trova quella del liceo classico Prati. In via Malfatti 6, infine, è possibile parcheggiare al liceo Rosmini. Orari e giorni di apertura sono consultabili in loco e online nel sito dell’Azienda per il turismo Trento, Monte Bondone.