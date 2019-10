PAT * FUGATTI AL DREIER LANDTAG: « I NOSTRI SFORZI SARANNO RIVOLTI ALL’OBIETTIVO DI DARE UN’ANIMA ALL’EUREGIO RAFFORZANDONE IL SENSO DI IDENTITà NEI NOSTRI CITTADINI »

Fugatti al Dreier Landtag: “Insieme per dare un’anima all’Euregio”. “In un’Europa che sta crescendo pur tra molte difficoltà, l’Euregio può costituire un piccolo ma significativo esempio di collaborazione e di convivenza”. Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti portando i suoi saluti all’assemblea congiunta dei Consigli del Trentino, dell’Alto Adige Südtirol e del Tirolo riuniti da stamani al Kurhaus di Merano.

Intervenuto dopo i colleghi Kompatscher e Platter, il presidente Fugatti ha esordito ricordando che “è il tema dell’Europa delle Regioni ciò che ci sta maggiormente a cuore”.

“Noi rappresentiamo un principio che equivale alla autonomia nelle diversità – ha aggiunto il governatore trentino – e credo che proprio in un momento che registra situazioni di crisi internazionali, il laboratorio di cooperazione e di convivenza che l’Euregio ha dimostrato di saper essere può rappresentare un esempio cui l’Europa possa guardare”.

Dopo aver ricordato il passaggio di consegne alla presidenza Euregio, ringraziato il presidente Kompatscher per quanto fatto nei due anni del suo mandato e augurato buon lavoro al neo presidente Platter, Fugatti ha rilanciato l’impegno del Trentino ricordando alcuni temi prioritari su cui si continuerà a lavorare.

“I nostri sforzi saranno anzitutto rivolti all’obiettivo di dare un’anima all’Euregio – ha detto – rafforzandone il senso di identità nei nostri cittadini. Abbiamo caratteristiche comuni e per questo occorre che insieme si cerchino soluzioni ai grandi temi della salute, della mobilità, dell’ambiente, dell’energia. Ed al tempo stesso dobbiamo valorizzare le nostre eccellenze, penso ad esempio alla scuola ed in particolare al sistema duale e a quello della formazione professionale, mettendo a fattor comune le migliori pratiche per offrire ai nostri giovani le migliori carte con cui sfidare il futuro”.