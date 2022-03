POSTE ITALIANE – TRENTO * 19 MARZO: « L’AZIENDA FESTEGGIA LA FESTA DEL PAPÀ CON PERCORSI DEDICATI AI NEO GENITORI »

9.51 - venerdì 18 marzo 2022

L’Azienda festeggia la festa del papà con percorsi dedicati ai neo genitori. Poste Italiane festeggia la festa del papà promuovendo anche in provincia di Trento una serie di iniziative a sostegno della genitorialità dei propri dipendenti.

Grazie al percorso interno “Lifeed”, dedicato non solo alle neo-mamme ma anche ai neo-papà, Poste Italiane si pone l’obiettivo di valorizzare le competenze maturate dai dipendenti durante l’esperienza genitoriale: la gestione del tempo, l’ascolto, la pazienza, l’empatia e la comunicazione. Le capacità e le qualità acquisite come neo-genitori vengono potenziate grazie ad un intenso programma di momenti di dialogo e confronto.

Poste Italiane inoltre offre ai propri dipendenti percorsi su tematiche a sostegno della genitorialità differenziati per fascia d’età e finalizzati a garantire il pieno coinvolgimento di entrambi i genitori durante le diverse fasi dell’età evolutiva da 0 a 18 anni.

“Lifeed” si propone di contribuire a diffondere, a tutti i livelli, un modello di cultura orientata a favorire la genitorialità attiva per entrambi i genitori. Il cambiamento culturale è già in atto, e sempre più papà desiderano occuparsi dei figli e condividere il lavoro di cura. Come Daniele, portalettere trentino in servizio a Bressanone, in Poste Italiane dal 2020. A gennaio 2021 nasce il piccolo Lorenzo, e Daniele decide di fruire di congedo parentale. “All’inizio non siamo stati soli. Le prime settimane sono venuti a trovarci parenti ed amici e i giorni sono passati veloci. Trascorso il primissimo periodo ho deciso di fruire dei 10 giorni di congedo di paternità.

Questo tempo trascorso in famiglia mi ha permesso di stare vicino a mia moglie in un periodo delicato e di vivere appieno la nuova intimità a tre che si è creata con la nascita di Lorenzo” racconta Daniele “Fino ai 6 mesi Lorenzo è stato accudito dalla mamma e io ho sempre lavorato. Mia moglie è rientrata al lavoro in estate, a luglio. Lorenzo era ancora piccino e ad agosto è difficile trovare una soluzione per un bimbo così piccolo. Abbiamo deciso insieme che per un paio di mesi mi sarei preso cura io di mio figlio e ho fruito di congedo parentale.

Mi sono occupato di Lorenzo a tempo pieno, ho preparato pappe e cambiato pannolini.” Daniele è poi rientrato in servizio ma continua a prendersi cura del figlio insieme alla moglie “In Azienda mi sono sentito supportato in questa mia scelta. I colleghi quando manco sanno che mi occupo del bambino. Mi sento fortunato, lavoro in un ambiente sereno e mi sento parte di un team”.

Anche grazie all’attenzione che Poste Italiane dedica all’equilibrio del tempo vita/lavoro dei propri dipendenti della provincia di Trento, l’Azienda ha conseguito per il terzo anno consecutivo la certificazione “Top Employer Italia” che conferma la leadership nelle politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane.

L’Azienda, guidata dall’AD Matteo Del Fante, è da sempre attenta alla diversità e all’inclusione favorendo la valorizzazione delle proprie persone in ogni ruolo.