APT ALPE CIMBRA (TN) * “VIGOLANA CAMINA E MAGNA”: « PASSEGGIATA ENOGASTRONOMICA DI 12 KM, TANTE LE TAPPE PER RIFOCILLARSI CON PIATTI E PRODOTTI TIPICI (7/5) »

15.03 - venerdì 28 aprile 2023

Torna la “Vigolana Camina e Magna” giunta alla 16^ edizione. Quest’anno si terrà DOMENICA 7 MAGGIO 2023. Si tratta di una camminata enogastronomica nella piana dell’Altopiano della Vigolana E’ una passeggiata di circa 12 km adatta a tutte le fasce di età passeggiando tra antichi borghi ricchi di bellezza e godendo della fioritura della campagna con ben 10 tappe per rifocillarsi con piatti e prodotti tipici. Sulla scorta del successo delle edizioni precedenti il percorso si snoda tra i paesi di Vigolo Vattaro, Vattaro e Bosentino con un passaggio sulla strada panoramica di Bosentino per offrire ai partecipanti uno scorcio suggestivo sul lago di Caldonazzo. Si passa dal Santuario della Madonna del Fele e il Castello di Vigolo Vattaro. Nella manifestazione sono coinvolte in maniera diretta aziende agrituristiche locali che propongono i loro prodotti.

Il numero dei partecipanti è via via aumentato arrivando a quota 1.000 iscritti che contiamo di raggiungere anche quest’anno, garantendo una manifestazione di ottimo livello sia in qualità che in quantità. In alcuni punti tappa saranno presenti cori locali (Coro Vigolana, Ottava Nota e altri) la banda del Corpo Musicale di S. Giorgio di Vigolo Vattaro, suonatori di fisarmonica. Per i gruppi famiglia sarà proposta una caccia al tesoro naturalistica per conoscere le caratteristiche dell’Altopiano della Vigolana: i partecipanti più giovani camminatori dovranno impegnarsi nella ricerca durante il percorso di elementi naturali e al termine del percorso un bellissimo premio.

La manifestazione vede la partecipazione di circa 30 associazioni attive del territorio e circa 100/120 volontari che si dedicano con impegno, cura e cortesia all’allestimento e alla gestione dei punti ristoro. Il ricavato della” Vigolana Camina e Magna” è un grande aiuto per realizzare i progetti di solidarietà della nostra associazione. Quest’anno l’incasso sarà destinato sia al progetto di solidarietà locale, aiutando famiglie in difficoltà, sia alla ristrutturazione di un istituto scolastico nel Nepal centrale (nella zona di Bagmati), nel comune rurale di Khaniyabas dove verranno realizzati lavori di consolidamento della struttura e la costruzione di 6 nuovi servizi igienici. Iscrizioni aperte fino a venerdì 5 maggio ore 19.00.

È possibile iscriversi on line sul sito di Solidarietà Vigolana Odv (www.solidarietavigolana.it) oppure nei seguenti punti: – Erboristeria SoleLuna – Vigolo Vattaro (0461/848941) – Elettrodomestici Marzari di Tamanini Bruna – Vigolo Vattaro (0461/847116) –Rivendita Tabacchi Lorenzi – Pergine Valsugana (0461/417965) – Bianchini Michele Calzature – Caldonazzo (0461/724714) – Conad City Bragagna Giorgio snc – Villazzano (0461/920178)