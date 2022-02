KATIA ROSSATO * DEGRADO CITTÀ TRENTO: « SORPRESA PER SACCHI DI INDUMENTI E COPERTE ABBANDONATI NEL PARCHEGGIO DELLA REGIONE TN-AA »

13.33 - sabato 19 febbraio 2022

Sacchi di indumenti e coperte abbandonati nell’aiuola del parcheggio della Regione. Sono rimasta sorpresa questa mattina nel ritrovarmi davanti due sacchi di indumenti e coperte abbandonati nell’aiuola del parcheggio della Regione.

Umanamente non si può rimanere indifferenti a situazioni del genere, ma rimango granitica sulle mie posizioni. Il centrosinistra ha ridotto le nostre frontiere ad un “colabrodo” e grazie alla tolleranza senza fine messa in campo, anche le persone comunitarie senza fissa dimora si sentono legittimate a condurre una vita di strada una volta arrivate nel nostro Paese.

Non dobbiamo però nemmeno rimanere indifferenti davanti alle tantissime famiglie italiane sempre più in difficoltà nell’ultimo periodo, nonché ai nostri connazionali costretti proprio alla strada perché hanno perso le principali certezze che ogni individuo dovrebbe avere in uno stato civile, quelle di un lavoro e di un’abitazione in cui vivere.

Loro dovrebbero essere la nostra priorità, il primo pensiero che una classe politica coscienziosa e che ama il proprio Paese dovrebbe avere.

Purtroppo a tutti i livelli, dove governa il centrosinistra questo non avviene!

*

Cons. Katia Rossato

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia