GPI * “EVOLUCARE“: MANZANA, « RAGGIUNTO L’ACCORDO PER L’ACQUISIZIONE DEL GRUPPO FRANCESE, OBIETTIVO “ESPORTARE” IL “KNOW HOW“ SUI MERCATI EUROPEI »

19.43 - giovedì 29 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione) –

Il Gruppo Evolucare, attivo da oltre 35 anni, è tra i principali player nel settore delle soluzioni software per la trasformazione digitale della sanità francese con oltre 2.700 clienti; nel 2022 ha registrato ricavi consolidati pari a Euro 42,9 mln e un EBITDA consolidato adjusted pari a Euro 15,7 mln (EBITDA margin del 37%)

– L’operazione è coerente con le linee guida del Piano Strategico Industriale 2022-2024 di Gpi e con il percorso di consolidamento quale player di riferimento nel settore del digital health a livello europeo

– L’operazione consentirà al Gruppo Gpi di espandere significativamente la propria presenza internazionale nell’ASA Software, con un rilevante incremento dei ricavi e dell’EBITDA, rispettivamente del 26% e del 35% sulla base dei dati pro-forma 2022

– Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione di circa il 96,58% del Gruppo Evolucare è pari a circa Euro 109 mln sulla base di un Equity Value per il 100% del capitale sociale fully diluted di Euro 116 mln, corrispondente ad un multiplo EV/Adj. EBITDA 2022 di circa 11,0x

GPI S.p.A. (GPI:IM), società Tech Leader quotata sul mercato EXM (Euronext Milan), leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale rende noto che in data odierna è stato accettato il put option agreement, secondo la prassi francese, che la stessa Gpi ha presentato oggi per l’acquisizione – che sarà perfezionata tramite la controllata di diritto francese GPI France SASU – del 96,58% circa (l’“Acquisizione”) del capitale sociale del Gruppo francese facente capo a Evolucare Investment SAS (il “Gruppo Evolucare”). Il restante 3,42% circa resta detenuto dagli attuali top manager della società Philippe Blanco (CEO) e Gauthier Frandon (Direttore Commerciale), che continueranno a guidare il Gruppo Evolucare nel proprio percorso di sviluppo, consolidamento e crescita.

«Questa operazione ci proietta nel futuro che abbiamo disegnato per Gpi – così Fausto Manzana, Amministratore Delegato di Gpi – negli ultimi anni abbiamo lavorato con un obiettivo preciso: creare le condizioni migliori per trasformare Gpi in un’impresa di rilievo a livello internazionale. Ci siamo perciò rinforzati, sia in termini di governance che finanziari, per giungere preparati a questo passo. Conosciamo bene il mercato domestico, che frequentiamo da 35 anni. È un mercato che ci riconosce la leadership, che però sconta lentezze legate alle dinamiche tipiche della pubblica amministrazione italiana. Noi vogliamo continuare a crescere, senza perdere la nostra identità di impresa che guarda alla sostenibilità dei sistemi sanitari attraverso la trasformazione digitale. Intendiamo “esportare” il nostro know how e la nostra visione su mercati europei e vogliamo farlo con un player di rilievo come Evolucare, un Gruppo di successo, strutturato e guidato da un management di alto livello, ben posizionato sul mercato europeo e, in particolare, sul mercato francese del Digital Health».

Philippe Blanco, CEO del Gruppo Evolucare: «Condividiamo con il Gruppo GPI una visione del futuro che pone la tecnologia al centro della trasformazione dei nostri sistemi sanitari. Insieme, stiamo diventando uno dei principali attori di questa trasformazione e, unendo i nostri portafogli e le nostre competenze, portiamo un maggiore valore aggiunto ai nostri clienti. La nostra copertura geografica complementare ci permetterà inoltre di aumentare la nostra presenza internazionale congiunta. Questa transazione fa parte del continuo sviluppo del Gruppo Evolucare, che ora è sostenuto da un gruppo industriale con una strategia di crescita commisurata alle sue ambizioni».

RAZIONALE DELL’OPERAZIONE

L’operazione si inserisce nel progetto del Gruppo Gpi di crescita nel settore del software per la trasformazione digitale della Sanità e risulta pienamente conforme alle linee guida del Piano Strategico Industriale 2022-2024, finalizzato a consolidare Gpi quale player di riferimento nel settore digital health a livello europeo.

L’Acquisizione consentirà al Gruppo Gpi, da un lato di espandere il proprio portafoglio prodotti di software proprietari, dall’altro di aumentare significativamente la propria presenza in Europa, con il raggiungimento di una posizione di leadership sul mercato francese, dove è entrata negli anni scorsi con le acquisizioni delle società Guyot-Walser Informatique SAS e Medinfo International Hemoservice SAS, specializzate nel software per il blood management e oggi in via di fusione in GPI France SASU. Gpi intende così creare in Francia un polo di eccellenza con l’obiettivo di raggiungere un livello di vendite e un grado di penetrazione del mercato del software per la sanità assimilabile a quello raggiunto in Italia, e di ottimizzare, altresì, i processi produttivi con reciproca crescita professionale, tecnologica e commerciale.

L’acquisizione del Gruppo Evolucare permetterà una significativa espansione dell’ASA Software – con un incremento dei ricavi 2022 pro-forma dell’area del 26% e dell’EBITDA del 35% (EBITDA margin del 29%) e con un aumento rilevante della quota di ricavi del Gruppo realizzati all’estero (dal 14% al 23% circa).

L’acquisizione del Gruppo Evolucare si basa su una proposta di valore finalizzata alla sostenibilità dei sistemi sanitari:

– Digitalizzazione: l’adozione di nuove tecnologie per migliorare l’efficienza dei processi, contenere i costi e garantire la qualità delle cure;

– Personalizzazione: l’evoluzione dei modelli di cura verso modelli predittivi, proattivi e precisi che mettono al centro il paziente;

– Innovazione e miglioramento: la gestione integrata e centralizzata delle informazioni delle istituzioni sanitarie e introduzione di strumenti di intelligenza artificiale;

– Territorialità: la creazione di un modello basato sulla prossimità di centri di cura distribuiti sui territori nazionali, che garantisca un monitoraggio costante dei pazienti.

Beneficiando della complementarietà delle soluzioni proposte dal Gruppo Evolucare e della possibilità di ottimizzare i processi produttivi, gli investimenti in innovazione tecnologica e l’attività commerciale nelle geografie di riferimento, Gpi intende realizzare importanti sinergie nelle aree dei Sistemi Informativi Ospedalieri (HIS – Hospital Information System, segmento storico di attività del Gruppo Evolucare), del Trasfusionale (Blood Management System), dei Sistemi Informativi di Laboratorio (LIS – Laboratory Information System), della Terapia Intensiva (Critical Care) dell’oftalmologia.

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

In conformità con l’ordinamento giuridico francese, per la formalizzazione dell’accordo è richiesto che sia preventivamente espletato, a cura dei venditori, il processo di informazione-consultazione dei consigli di fabbrica (comité social et économique) del Gruppo Evolucare. Pertanto, il signing dell’accordo di compravendita potrà essere perfezionato solo al termine del processo sopra indicato e con pieno accoglimento da parte dei predetti consigli, mentre il closing dell‘operazione, soggetto al completamento della procedura di controllo degli investimenti esteri da parte del Governo Francese e a talune condizioni sospensive in linea con operazioni di questo tipo, è previsto nei tempi più brevi possibili, auspicabilmente entro la fine del terzo trimestre 2023.

L’accordo raggiunto in data odierna prevede l’acquisizione da parte di Gpi France, società integralmente detenuta dalla capogruppo Gpi, del 96,58% circa del capitale sociale di Evolucare Investment, holding del Gruppo Evolucare, dagli attuali soci di maggioranza (Essling Capital, le famiglie Le Guilcher e Chenavier e dal signor Alain Rifflart). Il corrispettivo dell’acquisizione è pari a circa Euro 108,8 mln, determinato sulla base di un Equity Value pari ad Euro 116 mln per il 100% del capitale sociale fully diluted (come sotto indicato), corrispondente a un multiplo EV/Adj. EBITDA 2022 di circa 11,0x, calcolato con riferimento alla posizione finanziaria netta adjusted al 31 dicembre 2022 (e soggetta a verifica con riferimento al 31 maggio 2023).

Il restante 3,42% del capitale sociale del Gruppo Evolucare rimarrà in capo al CEO Philippe Blanco e al Direttore Commerciale Sig. Gauthier Frandon, che manterranno un ruolo apicale nella gestione e nello sviluppo del Gruppo Evolucare anche con l’obiettivo di favorire una rapida integrazione dei due Gruppi. Inoltre, a favore dei principali dirigenti del Gruppo Evolucare (tra i quali gli stessi CEO e Direttore Commerciale) e in ragione del management incentive plan già in vigore, Evolucare Investment SAS emetterà nuove azioni che saranno assegnate gratuitamente al termine del dodicesimo mese successivo al closing dell’Acquisizione. A seguito di tale assegnazione, Gpi manterrà una partecipazione di circa il 93,78%, mentre i principali dirigenti del Gruppo Evolucare deterranno una partecipazione complessivamente pari al 6,22% (di cui il 3,84% in capo al CEO Philippe Blanco).

Gli accordi tra Gpi e i predetti manager azionisti prevedono meccanismi di opzioni c.d. Put & Call aventi ad oggetto le partecipazioni di minoranza che potranno essere esercitate nel 2028, con valorizzazione legata a obiettivi prefissati tesi a massimizzare la creazione di valore.

Il corrispettivo per l’acquisizione della partecipazione di maggioranza sarà corrisposto integralmente per cassa al closing. Gpi metterà a disposizione di GPI France risorse finanziarie proprie senza alcun ricorso al credito bancario.

Si segnala, infine, che, in ragione del rapporto di controllo esistente tra Gpi e la società Gpi France, la regolazione interna tra le due società ai fini del perfezionamento dell’Acquisizione, si configura quale operazione tra parti correlate ai sensi del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato, e della Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società.

Tuttavia, il predetto rapporto è escluso dall’applicazione della specifica procedura ivi prevista, in quanto trattasi di operazioni da realizzarsi con società controllata nella quale non vi sono interessi significativi di altre parti correlate di Gpi.

A tal fine, pertanto, non è stato richiesto il rilascio del parere da parte del Comitato Controllo e Rischi e dello Sviluppo sostenibile – nell’ambito delle competenze allo stesso attribuite in tema di operazioni con parti correlate.