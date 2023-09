DALZOCCHIO (LEGA) * ROVERETO – LEGALITÀ: « BENE IL MAGGIORE CONTROLLO DELLE FORZE DELL’ORDINE, OBIETTIVO PRIMARIO È INFONDERE SICUREZZA »

18.02 - sabato 23 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Bene l’attenzione posta dai Carabinieri, in concerto con le altre forze dell’ordine, per il territorio di Rovereto dopo i recenti casi di cronaca che sono culminati con gli efferati delitti avvenuti nella città della Quercia nel corso di quest’estate.

Il controllo delle dinamiche della comunità, da parte delle Forze dell’ordine, si sta intensificando con l’obiettivo non solo di garantire maggiore visibilità delle pattuglie, ma soprattutto di instaurare un confronto e un dialogo reciproco con la popolazione. L’obiettivo primario è infondere sicurezza, offrire consigli e accogliere istanze e preoccupazioni da parte di tutti i cittadini, in modo da favorire una conoscenza diretta e personale di questi straordinari uomini e donne in divisa, nei fatti un qualcosa che nel corso di questi anni l’aspirante Presidente della Provincia Autonoma di Trento ed ex Sindaco di Rovereto non è riuscito a fare.

Mi auguro che che questo impegno prosegua e venga riconosciuto e valorizzato tanto dalla popolazione quanto dalle istituzioni. È fondamentale che tutti gli attori coinvolti, sia a livello istituzionale che civile, collaborino attivamente per contrastare ogni forma di illegalità e favorire una convivenza pacifica e sicura. Questo quanto dichiarato in una nota dal Capogruppo della Lega Salvini Trentino, Mara Dalzocchio.