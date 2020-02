PAT * RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: « I NUOVI INCENTIVI DEGLI EDIFICI INTRODOTTI NEL 2016 CON LA MISURA “IL TUO CONDOMINIO GREEN” »

I nuovi incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici. Domani alle ore 12 nella Sala stampa della Provincia con l’APRIE.

Novità in vista sul fronte degli incentivi provinciali per la riqualificazione energetica dei condomini introdotti nel 2016 con la misura “Il tuo Condominio Green”. E’ quanto prevede la delibera n.143 approvata il 7 febbraio 2020 dalla Giunta provinciale con la quale vengono modificati i criteri di assegnazione degli incentivi a vantaggio dei cittadini che vogliono investire nell’efficienza energetica. I nuovi criteri, che ampliano tra l’altro la platea dei beneficiari, saranno illustrati domani, mercoledì 19 febbraio, in una conferenza stampa.

L’incontro, al quale gli organi d’informazione sono cordialmente invitati, si terrà alle ore 12 presso la Sala stampa del palazzo sede della Provincia. Interverranno i referenti di APRIE e del Tavolo Condomini.