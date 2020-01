RAI 1 * “ LINEA VERDE “: « APPUNTAMENTO SULLA COSTIERA AMALFITANA CHE DA POSITANO A CETARA, PRESENTA UNA SEQUENZA DI BORGHI MARINARI UNICI AL MONDO »

Il primo viaggio di “Linea Verde” del 2020 avverrà domenica 5 gennaio su Rai1 alle 12.20 e si svolgerà in una delle zone turisticamente più rinomate d’Italia: la cosiddetta Costiera Amalfitana che da Positano a Cetara, nella cornice dei Monti Lattari, passando per Amalfi e Minori, presenta una sequenza di borghi marinari e specchi di mare unici al mondo. Senza dimenticare un entroterra sempre sorprendente, dove l’opera infaticabile dell’uomo ha strappato pendii e terreni da coltivare alle impervie montagne.

La Costa d’Amalfi è, per l’occasione, più che mai la divina costiera.

Divina, perché presenta panorami unici: mare, fiordi, scogliere, insenature, borghi arroccati; divina, perché i prodotti che questa terra produce sono unici al mondo (ad esempio, la colatura di alici di Cetara o il limone sfusato d’Amalfi); divina, perché fin dai tempi più antichi è stata teatro di gesta eroiche ed eventi immortali; divina, perché è stata la culla di grandi personaggi dello spettacolo che hanno eletto la Costiera come luogo di svago e vacanze.

Appuntamento il 5 Gennaio con Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli, con la partecipazione del cuoco Peppone, per un viaggio che riempie gli occhi ed il cuore.