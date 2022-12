PAT * “CARTOON ARTIST“: « IL CORSO IFTS-ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE DEDICATO ALL’ANIMAZIONE, DOMANDE ENTRO IL 19/12 »

12.20 - giovedì 01 dicembre 2022

Dopo il successo della prima edizione torna “Cartoon Artist”.Promosso e finanziato dalla Provincia in partenariato con Trentino Film Commission, Green Ink Animation, Gruppo Alcuni e APA. Dopo il successo della prima edizione torna il percorso IFTS, “Cartoon Artist”. Dei 14 partecipanti ai corsi dell’anno precedente, ben 10 hanno iniziato una carriera nel mondo dell’animazione, con collaborazioni avviate e concrete prospettive lavorative.

Promosso e finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento in partenariato con Trentino Film Commission, Green Ink Animation, Gruppo Alcuni e APA – Associazione Produttori Audiovisivi, “Cartoon Artist” è l’unico corso IFTS-Istruzione e Formazione Tecnica Superiore interamente dedicato all’animazione, che offre ai ragazzi l’opportunità di avere un diploma riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e si propone di selezionare e formare talenti per l’industria e l’arte dei cartoon e dell’animazione 2D;

Le domande per partecipare a questa seconda edizione di “Cartoon Artist”, che partirà a febbraio 2023, possono essere inviate sino al 19 dicembre. Le selezioni degli studenti si terranno tra l’11 e il 13 gennaio 2023.

Il percorso formativo, dalla durata di un anno, prevede 1.000 ore divise tra lezioni in aula, laboratori esperienziali e tirocini in azienda.

I docenti, tutti professionisti del settore, accompagnano gli studenti nella produzione di un cartone animato, dall’idea alla serie finita, esplorando tutte le fasi ed avvalendosi delle ultime tecnologie hardware e software. In aggiunta alle lezioni sono previste anche 300 ore di tirocinio dove i corsisti possono personalizzare il proprio percorso andando a specializzarsi in un settore specifico dell’animazione, grazie ai partner e alla fitta rete di aziende interessate.

L’ultima parte della formazione si svolge all’interno del Cartoon Lab, un laboratorio che permette di lavorare su progetti reali per il mercato produttivo con la supervisione di un art director. Nella prima edizione i corsisti hanno realizzato un episodio della nuova serie TV “Gateway 66”, serie creata dal Gruppo Alcuni, ambientata al museo MuSe di Trento e trasmessa sui canali RAI KIDS.

A supporto degli studenti sia in veste di docente che di tutor, per l’intero anno di formazione, ci sarà Luca De Crescenzo, professionista di settore e responsabile dello Studio Phoenix di Firenze, che porrà la sua grande esperienza al servizio degli studenti. La professione dell’animatore è sempre più richiesta dal mercato, dato confermato dal fatto che ancora prima di concludere il percorso quasi tutti i corsisti hanno già ricevuto una proposta di collaborazione dalle aziende che li hanno ospitati in tirocinio.

Per maggiori informazioni: ifts.cartoon@artigianelli.tn.it e https://cartoon.artigianelli.tn.it/