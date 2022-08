“CAMPOBASE” * COLLEGI SENATO – TRENTINO: RECH, “ È VENUTO MENO IL DISEGNO DI ALLEANZA PER L’AUTONOMIA, NON SONO PIÙ ATTUALI SIMBOLI TERRITORIALI ACCANTO AI NAZIONALI “

17.28 - sabato 13 agosto 2022

“Campobase, preso atto dell’impossibilità di trovare al tavolo della coalizione un comune accordo per l’allargamento della coalizione stessa in senso territoriale sui collegi del senato trentini, ritiene che, venuto meno il disegno politico, consistente appunto in una alleanza territoriale per l’autonomia che guardi alle elezioni nazionali ma anche alle prossime consultazioni provinciali, non sia più attuale l’ipotesi di un simbolo comprendente i simboli delle forze territoriali accanto a quelle nazionali.”

Il coordinatore MIcheal Rech ha dichiarato che Campobase assicurerà comunque il suo impegno nell’imminente campagna elettorale.