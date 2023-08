CARABINIERI – TRENTO * « TENTA DI AGGREDIRE I MILITARI CON UN APPENDIABITI, ARRESTATO 20ENNE MAROCCHINO »

18.26 - giovedì 17 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Nel corso della serata del 16 agosto u.s., i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno tratto in arresto un cittadino marocchino, poco più che ventenne, poiché resosi responsabile di resistenza a Pubblico Ufficiale.

I militari, infatti, a seguito di chiamata pervenuta al Numero Unico di Emergenza “112”, intervenivano presso gli uffici del Centro Informativo per l’Immigrazione di Trento ove era stata segnalata la presenza di un soggetto in escandescenze, apparentemente a causa del fatto che aveva ricevuto la notizia che l’appuntamento per la gestione di una sua pratica fosse stato fissato soltanto per il prossimo gennaio.

L’uomo, che nel frattempo stava continuando ad inveire ad alta voce contro gli operatori addetti allo sportello dell’ufficio, si mostrava sin da subito poco collaborativo anche con i Carabinieri che, nel frattempo, cercavano di identificarlo: dapprima, infatti, questi opponeva resistenza al tentativo di condurlo al di fuori della struttura dimenandosi con veemenza ad aggrappandosi alle scrivanie, quindi cercava di afferrare un appendiabiti, con il verosimile intento di aggredire fisicamente gli stessi.

A questo punto, pertanto, uno dei militari ricorreva all’estrazione del taser di ordinanza: solo in questo modo, alla semplice vista dello strumento, l’uomo si calmava ed i Carabinieri riuscivano finalmente a bloccarlo e ad accompagnarlo, in stato di arresto, presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Trento, ove ha trascorso il resto della notte in attesa del rito direttissimo all’esito del quale è stato disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla P.G.. Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.