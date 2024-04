“TRENTINO FOR TIBET” * “ICE STUPA ZANSKAR”: « LUNEDÌ 29/4 A PALAZZO BENVENUTI LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO, CON WANGCHUK – ZATTA – PINTER »

13.50 - sabato 27 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Lunedì 29 aprile alle ore 18.30, a Trento nella sala Conferenze di Palazzo Benvenuti (via Belenzani 12) nell’àmbito del Trento Film Festival sarà presentato il progetto Ice Stupa Zanskar.

Il progetto “Ice Stupa Zanskar” ideato da “Trentino for Tibet” odv e in corso di realizzazione a partire dall’inverno del 2022 nello Zanskar, una remota ed isolata valle del Ladakh, mostra delle soluzioni contro la carenza idrica che colpisce questa regione dell’Himalaya. Un viaggio di luoghi, volti e immagini per scoprire da vicino gli effetti della crisi climatica che sta colpendo l’intero pianeta e di come si possano trovare soluzioni alternative e sostenibili, per non abbandonare la propria terra.

Saranno presenti l’ing. Sonam Wangchuk ideatore del progetto, Andrea Zatta e Roberto Pinter di Trentino For Tibet.

Sonam Wangchuk è ingegnere, inventore, direttore dello Students Educational and Cultural Movement of Ladakh, nonché attivista per l’ambiente e per i diritti della popolazione del Ladakh.