COMUNE DI TRENTO * INCIDENTE TANGENZIALE DIREZIONE SUD: « BLOCCATA LA CITTÀ PER UN PAIO D’ORE, NESSUN FERITO »

10.56 - giovedì 9 maggio 2024

Un incidente in tangenziale in direzione sud ha bloccato la città per un paio d’ore. Un incidente avvenuto intorno alle 7 che ha coinvolto due veicoli che viaggiavano in tangenziale direzione sud poco dopo il Centro integrato di Dolomiti ambiente ha bloccato il traffico in tutta la città per un paio d’ore.

Tutte le macchine che viaggiavano in direzione sud infatti hanno dovuto muoversi nelle vie “interne” della città con conseguenti, forti rallentamenti. Sono state necessarie un paio d’ore per spostare i due veicoli – una Toyota Yaris e una Volkswagen Passat – poiché erano fortemente incidentati. Fortunatamente non ci sono feriti.

Dalle 9 in poi, gradualmente, la situazione è tornata alla normalità.