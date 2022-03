ARCIDIOCESI DI TRENTO * MARIA ROMANA DE GASPERI: VESCOVO TISI , « ICONA DELL’AMORE DI UNA FIGLIA PER IL PROPRIO PADRE, SOPRATTUTTO DOPO LA MORTE DEL GRANDE STATISTA »

16.38 - mercoledì 30 marzo 2022

La scomparsa di Maria Romana De Gasperi nel ricordo del vescovo Tisi: “Icona dell’amore di una figlia per il proprio padre. La guerra una ferita troppo grande da sopportare”.

“Maria Romana De Gasperi è l’icona dell’amore di una figlia per il proprio padre”. Così l’arcivescovo di Trento Lauro Tisi commenta la scomparsa a 99 anni della figlia di Alcide De Gasperi. “Dopo averne orgogliosamente accompagnato la missione politica, Maria Romana – spiega monsignor Tisi – è stata infatti la testimone più autentica ed appassionata di papà Alcide, soprattutto dopo la morte del grande statista trentino.

Di lei ricordo la cura e la tenacia nella conservazione degli ideali paterni, in nome di una memoria attiva, non annodata al passato ma costantemente protesa al futuro. In questo, mi preme ricordare la sua grande amicizia con monsignor Armando Costa, di cui era quasi coetanea e con il quale ha condiviso anni di studio e di ricerca sulla vita e le opere del padre. Maria Romana – conclude l’Arcivescovo di Trento – è scomparsa nei giorni in cui i cannoni rimbombano vicini. Forse una ferita troppo grande da sopportare, dopo aver condiviso da vicino il sogno dei Padri fondatori di un’Europa unita e in pace”.