SETTIMANALE “SPY“ * LE FOTO DELLE NOZZE DI GEORGETTE POLIZZI E DAVIDE TRESSE: « SIAMO I PRIMI SPOSI DI TEMPTATION ISLAND »

Nel numero di Spy in edicola da domani, venerdì 20 settembre, le foto esclusive del matrimonio di Georgette Polizzi e Davide Tresse la prima coppia di Temptation Island che convola a nozze. Alla festa hanno partecipato alcuni dei volti più popolari del mondo dei reality e dei social.

«Ho vissuto il dramma della sedia a rotelle, della sclerosi che ha messo a dura prova il mio corpo (e con cui dovrò convivere tutta la vita) e la perdita dei miei genitori, ma grazie all’amore per Davide sono ancora in piedi», spiega a Spy (unico invitato al matrimonio) Georgette. «La trasmissione di Maria De Filippi, che ringrazio, ha reso più forte il nostro amore. Adesso il mio sogno è diventare mamma». Su Spy in edicola tutte le foto più belle delle nozze e del ricevimento.