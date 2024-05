COMUNE DI TRENTO * ZONA PORTELA: « OGNI SABATO MATTINA A MAGGIO UNA BANDA IN CONCERTO, IL 4 SI COMINCIA CON IL CORPO MUSICALE DI MATTARELLO »

08.02 - venerdì 3 maggio 2024

Ogni sabato mattina a maggio una banda in concerto in zona Portela, In attesa degli eventi estivi della cultura trasforma i luoghi, questo mese la zona della Portela sarà animata da alcune bande musicali locali.

Le bande partiranno ogni sabato alle 11.30 da piazza Santa Maria Maggiore e percorreranno vicolo S. Giovanni e via Roma per giungere in piazza della Portela. Si comincia questo sabato, 4 maggio, con il Corpo bandistico di Mattarello, seguiranno sabato 11 il Corpo musicale Città di Trento e sabato 18 il Corpo musicale di Gardolo e a chiudere il mese – sabato 25 – ci sarà la Banda di Vigo Cortesano.